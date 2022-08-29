Samsun’da ‘aronia’ hasadı

Şekerleme, reçel, sos, salça, şerbet, meyve suyu ve karışımlarında, ayrıca kurutularak kuruyemiş karışımlarında, pasta, kek, turta, pankek ve çeşit ekmek yapımında kullanımı bilinen aronia meyvesinin Samsun’un Çarşamba ilçesinde hasadı yapıldı.

Çarşamba ilçesi Gülyazı Mahallesi’nde 31 dekar alanda ekilen aronia meyvesinin hasat etkinliği yapıldı. Etkinlikte konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “İnsan beslenmesinde ve hücre kültüründe sağlığa yararları konusunda yapılan çalışmalar aronianın popularitesini artırmış olup, bitki son yıllarda Amerika ve Avrupa’da binlerce dönüm üretim alanı bulmuş ve ülkemizde de üretim imkânları açısından çalışmalar yürütülmektedir. İlimizde Bakanlığımız desteği ile Çarşamba ilçemizde 2020 yılında Gülyazı Mahallesi’ndeki 10 dekar alanda başlayan Aronia Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında elde edilen başarılı sonuçlar neticesinde; 2022 yılında proje kapsamında bu ilçemizdeki 20 dekar alanda 4 bin 400 fidan için 88 bin TL bütçe kullanılmış ve bu bütçenin yüzde 25’i çiftçi katkısı ve yüzde 75’i de bakanlığımız katkısı ile sağlanmıştır. Ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyemizin 475 bin TL bütçeli, yüzde 75 desteği ile Samsun’da 54 dekar alanda 11 bin 880 adet aronia fidanı dikimi gerçekleştirilmiştir. İlimizde, gerek bakanlığımız ve gerekse Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımız desteği ile 76 dekar alanda uygulanan aronia yetiştiriciliği projesinin 31 dekarı yani yüzde 40‘ı Çarşamba ilçemizde uygulanmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde İlimizde 2022 yılında aronia dikili alanımız 100 dekarı bulmuş olup bu 100 dekar alanımız 5 yıl süreyle il/ ilçe müdürlüğümüz teknik elemanlarımızca takip edilecektir” dedi.

“Fındığa alternatif ürün”

Projenin bir amacının Samsun’da tarımsal üretimi çeşitlendirerek özellikle Fındık üreticilerine alternatif oluşturmak olduğunu ifade eden Müdür Sağlam, “Zira aronia; insan sağlığına ve beslenmesine katkılarından başka, geniş bir iklim kuşağı ve toprak şartlarına adapte olabilen yapısı ile de tercih sebebi olabilecektir. Bitki çok geniş toprak tipi ve PH aralığında yetiştirilmeye uygun, çok yıllık çalı formunda üzümsü bir meyvedir. Tamamen güneş alan yerlerde ve iyi drenajlı topraklarda, optimum 6- 6.5 toprak PH’sında yetişir, ama 5- 8.5 toprak PH’sını da tolere edebilir ve bu aralıktaki topraklarda da yetişir. Soğuğa dayanıklıdır. Genellikle ilkbahar donlarından sonra çiçek açar ve dondan etkilenmez. Meyvelerinin görünümü ve yetiştirme tekniği yönünden mavi yemişe benzer fakat Toprak PH’sı konusunda mavi yemiş seçici değildir. Bu da bitkinin üretimi için tercih sebebi olabilmektedir. Taze ve dondurulmuş meyve olarak tüketildiği gibi işlenmiş olarak da; şekerleme, reçel, sos, salça, şerbet, meyve suyu ve karışımlarında, ayrıca kurutularak kuruyemiş karışımlarında, pasta, kek, turta, pankek ve çeşit ekmek yapımında kullanımı mevcuttur. Olgun meyveleri bitkisel ilaç ve gıda takviyesi olarak ve gıda renklendirmede kullanılmaktadır. Meyve ve yaprakları kurutularak çayı yapılır. Bunların yanında kozmetikte, hayvan yemi, probiyotik, diyet takviyeleri, boyalar, sabunlar ve daha birçok şey yapılabilir. Meyveler buzdolabında uzun süre tazeliğini korumaktadır. Bu kadar geniş kullanım alanı olan ve çok fazla da seçici iklim ve toprak istekleri olmayan, Fındığa alternatif olabilecek bu ürüne ilimiz genelinde kayıtsız kalamazdık. Bu minvalde şu anda hasada başlanan 10 dekar alanda 2,5 yaşında 2 bin 200 aronia bitkisinden takriben 4- 5 ton arasında rekolte beklenmektedir" diye konuştu.

1 dekar aronia bahçesinden 50 bin TL net kazanç

Müdür Sağlam şunları söyledi:

"Daha önceden, şu anda aronia hasadı için hazır bulunduğumuz bu 10 dekar alanda kavak ağaçları bulunmaktaydı. Aronia gerek kavaktan ve gerekse de fındıktan daha fazla gelirin elde edildiği bir ürün olarak kendisini göstermiş, 10 dekar alandan elde edilen aronia kilosu 70 TL’den toptan alıcı bulmuş bulmuştur. 5 yaşında bu 10 dekardan 10 ton elde edilecek aroniadan 10 dekardan bugünkü rakamlarla 700 bin TL brüt 500 bin TL net gelir elde edilmesi öngörülmektedir. Yani 1 dekar aronia bahçesinden 50 bin TL net kazanç elde edilmesi tahmin edilmektedir. Bir yandan da ilimizde, sanayisi olan bu üründe aronia suyu, aronia kurutma ve paketleme tesisi kurulumu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.”