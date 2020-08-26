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Samsun’da 8 ilçe yatırımlarda yeni teşvik sistemi kapsamına alındı

SAMSUN VALİLİĞİ, SAMSUN’DA 8 İLÇENİN YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KAPSAMINA ALINDIĞINI AÇIKLADI.

Ekonomi 26.08.2020, 12:16
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Samsun’da 8 ilçe yatırımlarda yeni teşvik sistemi kapsamına alındı

Samsun Valiliği, Samsun’da 8 ilçenin yatırımlarda yeni teşvik sistemi kapsamına alındığını açıkladı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada yeni teşvik sistemi hakkında bilgi verildi. Açıklamada, “Teşvik sisteminde, uzun süredir talep edilen ilçe bazında sınıflama ve teşviklerin ilçe bazında tasarlanması taleplerine yönelik adım, 21 Ağustos 2020 tarih ve 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile atılmıştır. Bulundukları ilin gelişmişlik düzeyinin altında olan ilçeler, 60’ın üzerinde kriterle yapılan sosyoekonomik gelişmişlik endeksi (SEGE) baz alınarak belirlenmiştir. Yapılan değişiklik ile birlikte, söz konusu ilçelerde yapılacak yatırımlar bulunduğu ilin bir alt grubundaki teşviklerden yararlanacaktır. Samsun, teşvik sisteminde bölgesel teşvikler açısından 3. Bölgede yer almaktadır. SEGE’ye göre ilin gelişmişlik düzeyinin altında kalarak bir alt gruba dâhil edilen ilçelerimiz Kavak, Havza, Alaçam, Yakakent, Vezirköprü, Salıpazarı, Asarcık ve Ayvacık olmuştur. Buna göre, Samsun’un söz konusu ilçeler dışında yapılacak yatırımlar 3. Bölge desteklerinden yararlanmaya devam ederken, bu ilçelerde yapılacak yatırımlar 4. Bölge desteklerinden yararlanacaktır.

Diğer yandan, yatırımların bir alt grupta yer alan söz konusu ilçelerde bulunan organize sanayi bölgelerinde gerçekleşmesi halinde, bulunulan ilin iki alt bölge destek unsurlarından yararlanılacaktır. Buna göre, Kavak ve Havza OSB’lerinde yapılacak olan yatırımlar 5. Bölge desteklerinden faydalanırken, ildeki diğer OSB’lerdeki yatırımlar ‘vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından’ 4. Bölgeye sunulan oran ve sürelerden yararlanmaya devam edecektir. Bu değişiklik ile Kavak ve Havza OSB’leri ilimizdeki diğer OSB’lerden ayrışarak teşvikler açısından bir adım öne çıkmıştır” denildi.

01 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek

Söz konusu ilçe bazlı uygulamanın 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada şu bilgiler verildi: “2022 yılı sonuna kadar yapılacak belge kapsamındaki yatırımlarda yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmektedir. 2022 yılı sonuna kadar yapılacak belge kapsamındaki yatırımlarda indirim oranı yüzde 100 uygulanmaktadır. Teşvik sisteminde ilimiz için önemli görülen değişikliklerden biri de kenevirin tekstil sektörüne yönelik işlenmesi yatırımlarında gerçekleşmiştir. Daha önce modernizasyon yatırımları haricinde yalnız genel teşviklerden faydalanabilen kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları, İstanbul ili hariç olmak üzere artık bölgesel teşviklerden yararlanabilecektir. Bu uygulamaya değişikliğin yayım tarihi olan 21 Ağustos 2020’den itibaren başlanmıştır.”

“Samsun Orta Karadeniz Bölgesi’nin en önemli cazibe merkezidir”

Konu ile açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Ülkemizin Karadeniz’e açılan kapısı konumunda olan Samsun; lojistik, sağlık hizmetleri, gıda, tarım ve turizm başta olmak üzere pek çok alanda bütün yatırımcılara elverişli imkânlar sunmaktadır. Her açıdan bölgesel merkez durumunda olan Samsun; gelişmiş sanayi altyapısı, deniz, kara, havayolu ve demiryolu bağlantıları, iş gücü, coğrafi konumu ve yüzyıllardan beri ticaret, sanayi ve ulaştırma konusunda edindiği bilgi birikimi ile yeni yatırımlar için bütün ilçeleriyle birlikte Orta Karadeniz Bölgesi’nin en önemli cazibe merkezidir. Yapılan bu değişikliklerle birlikte ilçelerimizde yapılacak yatırımların hız kazanması ve ilçelerimizin daha cazip hale gelmesinin önü açılacaktır. İlimizin topyekûn olarak gelişmesinde şüphesiz büyük bir yararı olacak bu kararın alınmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım” dedi.

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