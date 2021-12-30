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Samsun’da 2021’de 4 bin 758 çiftçiye destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında toplam 4 bin 758 çiftçiye destek sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Üretimi teşvik projelerimiz ile şehrimizin tarımda bulunduğu noktayı yükseltmek için her türlü çalışmayı yapıyoruz. 2021 yılı da çok verimli geçti” dedi.

Ekonomi 30.12.2021, 17:42
Samsun’da 2021’de 4 bin 758 çiftçiye destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında toplam 4 bin 758 çiftçiye destek sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Üretimi teşvik projelerimiz ile şehrimizin tarımda bulunduğu noktayı yükseltmek için her türlü çalışmayı yapıyoruz. 2021 yılı da çok verimli geçti” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere yönelik 2021 yılında; toprak analizinden danışmanlık hizmetine, tohum ve fidan desteğinden organik tarımın geliştirilmesine ve makine desteğine kadar birçok alanda destekler verildi.

Tohum ve fide desteği

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Samsun’un 17 ilçesinde üreticiler her alanda desteklendi. Verilen destekler kapsamında 114 çiftçiye 710 bin çilek fidesi ve malç desteği sağlandı. Toplam 11 bin 240 adet aronya, asma, hurma, badem, muşmula ve mavi yemiş fidanı, 108 bin 750 kilogram patates, fasulye, korunga, yem bezelyesi, karışık yem, siyah çeltik ve buğday tohumu yine destek kapsamında çiftçilere dağıtıldı.

Çiftçi katma değerli ürünlere yönlendirildi

Organik Tarımı Destekleme Projesi kapsamında Organik Üretim Birliği üyelerine 2 bin 110 adet organik gübre 180 adet bitki koruma ilacı desteği sağlandı. Birim alandan katma değeri yüksek ürün elde etmek ve birçok sektörde kullanım alanı olan ürün yetiştirmek için alım garantili Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği projesi kapsamında Bafra, Havza, 19 Mayıs ve Ladik ilçelerindeki üreticilere 255 bin 500 adet nane, lavanta, ekinezya ve adaçayı fidesi dağıtıldı.

Hayvancılıkta üretim artırıldı

Tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla birçok kırsal kalkınma projesi de uygulamaya konuldu. Bunlardan biri olan Yoğurt Üretim Hattı ve Kaymak Üretim Hattının Eklenmesi Projesi ile Samsun’da faaliyet gösteren 1252 üyeli Manda Yetiştiricileri Birliği üyelerinin ürettiği sütlerin katma değerini artıracak ve hijyenik manda ürünleri üretimini gerçekleştirecek tesisin üretim hattı tamamlanarak faaliyete geçirildi. Yine Bafra, Kavak, Vezirköprü ve Havza sınırında bulunan yüksek rakımlardaki 29 kırsal mahalledeki 6 bin büyükbaş hayvanın ilaçlanması için muhtarlara kene ilacı desteği verildi. ’Kendi Ana Arını Kendin Yetiştir’ projesi kapsamında da sertifikalı ustalık belgesi alan 336 arıcıya toplam 1000 ana arı dağıtıldı.

Eğitim ve yayım faaliyetleri

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla çiftçi eğitimleri konusuna da eğildi. Bu hedefle yürütülen çalışmalar kapsamında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından arıcılık, sığırcılık, sebzecilik, meyvecilik, tarla bitkileri ve tıbbi bitkiler başta olmak üzere 50 farklı konuda 50 bin adet el broşürü hazırlanarak çiftçilere dağıtıldı. Bilgilendirme faaliyetleriyle verilen desteklerden çiftçilerin daha fazla ürün alması ve ürün kalitesinin artırılması amaçlandı. Danışmanlık hizmetleri ile de çiftçilerin her türlü taleplerine cevap verildi. ‘Seracılığı Geliştirme’ projesi kapsamında fırtına, kar ve dolu gibi hava şartlarından dolayı seraları hasar gören çiftçilere teknik personelin tespitleri sonrası sera naylonu desteği sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda tarım derslerinin uygulamalı yapılabilmesi için bazı okullara sera kurdu. Ayrıca Bafra Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde “Bal Arısı Polinasyonu”, Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de öğrencilere “Arıcılık Uygulamaları” konulu eğitimler verildi.

Belediye hizmetlerinde özellikle en hassas oldukları konunun tarım olduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir; hem bitkisel hem de hayvansal üretime katkı sunan çok önemli projeler hayata geçirdiklerini belirterek, “Tarım bir ülkenin var olması için mutlaka yaşaması, yaşatılması gereken sektördür. Pandemi süreci ile birlikte tarımın önemi daha çok ortaya çıktı. Tarım olmazsa insan yaşamı olmaz. Bunun için Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizi her alanda destekliyoruz. Üretimi teşvik projelerimiz ile şehrimizin tarımda bulunduğu noktayı yükseltmek için her türlü çalışmayı yapıyoruz. 2021 yılında 4 bin 758 çiftçimizi her alanda destekledik” ifadelerini kullandı.

Başkan Demir, ayrıca 2021 yılında üreticilere verilen desteğin 2022 yılında da yine artırılarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

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