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Samsun’da 20 yıllık kafeci pandemide ’manav’ oldu
SAMSUN (İHA) – Samsun’da 20 yıldır kafe işleten 42 yaşındaki Veysel Gümüş, korona virüsü nedeniyle kafeler kapatılınca işletmesinin girişini ’manava’ çevirdi.
Ekonomi 21.12.2020, 17:37
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SAMSUN (İHA) – Samsun’da 20 yıldır kafe işleten 42 yaşındaki Veysel Gümüş, korona virüsü nedeniyle kafeler kapatılınca işletmesinin girişini ’manava’ çevirdi.
Kafedeki masa ve sandalyeleri bir köşeye kaldıran Gümüş, bazılarını da tezgah olarak kullanmaya başladı. Gümüş, meyve sebze satarak birikmiş borçlarını ödemeye ve geçimini sağlamaya çalışıyor.Yaptığı dönüşümden söz eden Veysel Gümüş, “Pandemi sürecinde mecburiyetten böyle bir iş yapmak durumunda kaldım. 20 senedir burayı işletiyorum ama sonuçta kira elektrik, su derken başladık. Manavlık çok geliri olan bir iş değil. Ama evde 3 tane çocuk var, eşim var annem var. Bunlara bakmakla yükümlüyüm. Kafeciydim. Çoluğumu çocuğumun rızkını kazanmak için böyle bir manav düşündüm. Mart ayından beri cebimize hiçbir şey girmedi. Mart ayında beri kapalıyız. Bunlara bir şekilde çare olmak için vergi levhamı değiştirdim. Manav ruhsatı aldım. Kafedeki masamı sandalyemi tezgah olarak kullandım. Eş dosttan bulduğum bir pazar tezgahını da yerleştirdim. Müşterilerin çoğu olumlu karşıladı. Burayı çay içilecek bir nokta olarak biliyorlardı meyve sebze satılacağını düşünmüyorlardı. Şimdilik eş dostla ilerliyoruz. 10 ayda ortalama 30-40 bin TL kira borcu birikti. Elektrik zira 8-10 bin TL. Su zira öyle. Telefon kapandı zaten. İnternet kapandı. Yapacak bir şey yok“ dedi.
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