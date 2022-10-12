Samsun’da 11 bin 456 çiftçiye fide, fidan ve tohum desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi 3 yılda 66 bin 403 dekar alanda 11 bin 456 çiftçiye fide, fidan ve tohum desteği sağladı.

Türkiye’nin en önemli ovalarına sahip olan Samsun’da, Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere desteği artarak devam ediyor. Tarıma ve tarım projelerine her geçen yıl desteğini artırarak sürdüren belediye, üreticinin gelir düzeyinin yükseltilmesi, kadınların ve gençlerin tarımsal alandaki istihdamının artırılmasının yanında, sürdürülebilir tarımsal üretim için desteklerine devam ediyor.

Çiftçiye destek çerçevesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak gerçekleştirdiği tarımsal desteklerle de son 3 yılda 66 bin 403 dekar alanda 11 bin 456 çiftçiye destek oldu. Fasulye tohumu, patates tohumu, yem bitkisi tohumu, ceviz fidanı, çilek fidesi, maviyemiş ve kivi fidanı ile çok sayıda destek sağlandı.

Destekler hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Üreticimizin her zaman yanındayız. Verdiğimiz desteklerle onların bereketine bereket kattık. Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte çiftçilerimizin daha kolay üretim yapması adına önemli destekler sağladık. Bu destekler, ürün çeşitliliğini çoğaltarak, üretimin artırılmasında önemli rol oynuyor. Bizim bütün coğrafyamız üretim alanı. Büyükşehir olarak Samsun’un üretimine, bereketine katkı yapmak adına üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.