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Samsun’a kurulacak, Türkiye’nin kuzeyindeki en büyük GES olacak

Samsun’a kurulacak 40 megavatlık güneş enerji santrali (GES), Türkiye’nin kuzeyindeki en büyük GES olacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi kuracağı GES ve rüzgar enerji santrali (RES) ile yenilenebilir enerjiden yılda 75 milyon TL kazanç sağlayacak.

Ekonomi 18.11.2021, 11:07
Samsun’a kurulacak, Türkiye’nin kuzeyindeki en büyük GES olacak

Samsun’a kurulacak 40 megavatlık güneş enerji santrali (GES), Türkiye’nin kuzeyindeki en büyük GES olacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi kuracağı GES ve rüzgar enerji santrali (RES) ile yenilenebilir enerjiden yılda 75 milyon TL kazanç sağlayacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, elektrik giderlerinin yılda 130 milyon TL olduğunu, ilk etapta kuracakları 40 megavatlık güneş enerji santrali ve rüzgar enerji santralinden yılda 75 milyon TL’lik elektrik üreteceklerini söyledi. Başkan Mustafa Demir, Ladik ilçesine kuracakları ilk etap GES ile yılda 50 milyon TL’lik elektrik katkısı sağlayacaklarını, RES ile de yıllık 25 milyon TL’lik elektrik katkısı alacaklarını ifade etti. Bu projelere ek olarak 40 megavatlık bir GES kurma haklarının daha olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Demir, birimlerin de kendi tesislerinin yanında kuracakları yenilenebilir enerji ile kendi elektriklerini bulundukları yerde üretip, kullanacaklarını kaydetti.

“Ladik’te kuracağımız GES’in yıllık 50 milyon TL katkısı olacak”

İlk etap için kurulacak GES hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Demir, “Yerel yönetimler olarak bizim Samsun’da su idaresi ağırlıklı olmak üzere yılda toplam enerji giderimiz 130 milyon TL civarında. Toplam bütçemizin yüzde 10’u bizim elektrik tüketimi harcamalarına gidiyor. Bu konuda ciddi bir proje geliştirdik. Samsun’da Ladik ilçemizde 40 megavat gücünde bir güneş enerji santrali projesi hazırladık. Şu anda ihale aşamasına geldik. İlave bir 40 megavatlık bir hakkımız daha var. O çalışmayı da yürütüyoruz. İnşallah bu yılın sonunda ve önümüzdeki yılın başlarında güneş enerji santralini fiiliyata geçireceğiz. Samsun’a yıllık yaklaşık 50 milyon TL civarında katkısı olacak bir proje. Baktığımızda yaklaşık 7 yılda yatırımı amorti edecek bir proje. Yenilebilir enerji olarak var olan güneşi enerjiye çeviren bir sistem yapacağız. Samsun, yenilenebilir enerji üretiminde Türkiye’de en iyi durumda belediyelerden birisi olacak. Yenilenebilir enerji üretimi kapsamında kamudaki en büyük proje diye biliyorum. İlk santralimiz yıllık 50 milyon TL, ikinci 40 megavatlık projeye de çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili belediyeye verilmiş bir mahsuplaşma düzenlemeleri var. Ondan istifade edeceğiz. Yani belediye olarak tükettiğimiz kadar enerji üreteceğiz. Böyle bir hakkımız var. Bu hakkımızı kullanıyoruz” dedi.

“Birimler kendi elektriklerini bulundukları yerde üretip, kullanacaklar”

Yenilenebilir enerji üretiminin yanında birimlerin kendi sarf ettiği enerjiyi de kendilerinin üreteceğini dile getiren Demir, “Rüzgar enerji santrali konusunda da belli lokasyonlarda çalışmalarımız var. Ruhsat alanları ile ilgili çalışıyoruz. Onların da maliyet hesabı, yatırımın ne kadar zamanda geri döneceğine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Rüzgar enerji santrallerinden de yıllık 25 milyon TL katkı almayı hedefliyoruz. Ayrıca bizim su idaresi ve belediyenin bir kısım işletmelerinde tesislerin hemen yanında iletim hatlarına vermeksizin kendi yanında elektrik üretip, kendisinin tükettiği projeler üzerinde çalışıyoruz. SAMULAŞ’ın binasının üstünde benzer bir uygulama var. Diğer birimlerimizde de bu çalışma yürütüyoruz. İlçelerimizde ve merkezde ileri biyolojik arıtma üzerinde çalışıyoruz. Yani tesislerimiz bulunduğu yerde elektriği üretip, kendileri tüketecekler” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ yılda toplam 130 milyon TL’lik kaynağını elektrik tüketimine harcıyor.

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