banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu

Samsun Valisi Dağlı: “Yeni OSB’nin yerini çok yakın zamanda TİGEM’den alacağız"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Yeni Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) yerini çok yakın zamanda TİGEM’den teslim alacaklarını açıkladı. Dağlı, Havza OSB’nin de 11 bin dönüme çıkartılacağını söyledi.

Ekonomi 31.03.2022, 10:07
Samsun Valisi Dağlı: “Yeni OSB’nin yerini çok yakın zamanda TİGEM’den alacağız"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Yeni Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) yerini çok yakın zamanda TİGEM’den teslim alacaklarını açıkladı. Dağlı, Havza OSB’nin de 11 bin dönüme çıkartılacağını söyledi.

Vali Zülkif Dağlı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın(TSO) hazırladığı Stratejik Plan toplantısında ildeki mali yatırımlar ve hamleler hakkında açıklamalarda bulundu. Yapımına başlanan, başlanacak ve büyütülecek organize sanayi bölgeleri hakkında bilgi veren Vali Dağlı, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Samsun olarak bölgede yapılacak işlerle alakalı da çalışma başlattıklarını ifade etti.

“Yeni OSB’nin yerini çok yakın zamanda TİGEM’den alacağız"

Yeni OSB için yer tahsisinin çok kısa bir sürede tamamlanacağının altını çizen Samsun Valisi Dağlı, “Yaklaşık 2 yıldır Samsun’da görev yapıyorum. Günler su gibi geçiyor. Yapmak istediklerimizi tam da yapamamanın verdiği sıkıntılar da zaman zaman oluyor. Daha fazla gayret etmemiz gerektiğini de düşünüyoruz. İl ve ilçedeki TSO’larla yakın çalışıyoruz. Yeni OSB ile ilgili süreç artık son aşamaya geldi. Artık TİGEM’den buranın devrini çok yakın bir zamanda alacağız. Ön tahsis yapmadık ama imar planımızı hazırlıyoruz. Bir taraftan da elektrik deplaselerini nasıl yaparız diye çalışıyoruz çünkü büyük elektrik hatları oradan geçiyor. Gıda OSB ve Yeni OSB’ye giriş noktasında Karayolları ile kavşak projemiz şu anda hazırlandı. Yani ön hazırlıkların tamamı şu an itibarıyla devam ediyor” dedi.

“Havza OSB’yi 1000 dönümden 11 bin dönüme çıkartıyoruz”

Yatırımcılar açısından avantajlı bir bölge olan Havza OSB’nin 11 kat arttırılacağını vurgulayan Zülkif Dağlı, “Üretim, istihdam, sanayi gerçekten güzel gelişmeler. İlçelerimizde de güzel gelişmeler var. Özellikle Kavak OSB çok cazip bir hale geldi. Hatta biz oranın 580 dönüm genişleme alanını yaklaşık bakanlığa müracaat ettik. Bakanlıktan bize, ‘Uygundur, siz yer seçim komisyonunu toplayın ve kararınızı verin’ şeklinde bir yazı geldi. Ayrıca geçen hafta itibarıyla Vezirköprü’ye Karma OSB’nin imzasını bakanlığa gönderdik. Orası 2 bin 250 dönüm karma OSB olacak. Vezirköprü’de ağaç endüstrisi alanında güzel bir altyapı var. Karma OSB ile bunun devamını sağlamış olacağız. Havza da bizim için çok değerli. Havza, Kavak ve Vezirköprü kalkınmada öncelikli 5. derece çerçevesine alındı. Yani avantajları çok fazla. Havza OSB normalde 1000 dönüm. Havza OSB’yi de artı 10 bin dönüm olmak üzere yani 11 bin dönüm olmak üzere tüm planı hazırladık. Onu da bakanımıza arz ettik. İlk konuştuğumuzda 3 bin diye başlamıştık. Bir defada bu işi bitirelim diye Havza OSB’yi 11 bin dönüme çıkartıyoruz. Çarşamba’nın da önümüzdeki hafta altyapı ihalesini yapıyoruz. Hatta elektrik malzemelerini kendimiz alıyoruz ki artık piyasanın durumunu siz bizden daha iyi takip ediyorsunuz. Yoksa elektrik malzemeleri çok fazla hareketli olduğu için ihaleye giren olmaz diye malzemelerini alacağız, sadece işçiliğini yaptırmış olacağız. Gıda OSB’de altyapı devam ediyor, yönetim binası da yapılıyor. Terme’ye de bir çalışmamız var. Burada da Sera OSB’lere destek niteliğinde bir projemiz olacak” diye konuştu.

“Rusya-Ukrayna savaşı sonrası muhtemel iş potansiyeli için çalışma başlattık”

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesinin ardından bölgede oluşacak iş imkanlarından yararlanmak için Samsun adına çalışma başlattıklarını kaydeden Dağlı, şunları söyledi:

“Yanı başımızda üzücü bir Rusya-Ukrayna savaşı yaşanıyor. İnşallah savaş bir an önce biter. Savaş bittiğinde de biz Samsun olarak orada ne yaparız? Bunun çalışmasını da başlattık. İş insanlarımız nasıl rol almalı, neler yapmalı? Kim ne yapabilir gibi çalışmayı başlattık. Bunu daha da genişleteceğiz."

Yorumlar (0)
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19