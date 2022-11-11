Samsun TSO’da başkanlar mazbatalarını aldı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TSO) 8 Kasım’da gerçekleştirilen seçimlerde kullanılan oyların tümünü alarak dördüncü kez yönetim kurulu başkanı seçilen Salih Zeki Murzioğlu ile ikinci kez meclis başkanı olan Haluk Akyüz, mazbatalarını Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu’nun elinden aldı.

8 Kasım’da yapılan seçimlerde toplam 95 meclis üyesinin kullandığı oyların tamamını alarak güven tazeleyen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz, törenle mazbatalarını aldı. Murzioğlu ve Akyüz’e mazbatalarını aynı zamanda Canik İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nı da yürüten Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu verdi.

Köseoğlu başarı diledi

Seçimlerin Samsun’a ve Samsun iş dünyasına hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Seçim sürecini odamızın kimliğine, tarihine yakışır bir hassasiyet içinde yürüttük. Seçim sürecimiz sizlerin de katkılarıyla başarılı bir şekilde yönetilmiştir. Seçimlerimizin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasından dolayı emeği geçen Canik İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na ve tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde geçirdiğimiz bir dönemin ardından bizlere bu onurlu görevi layık görerek tekrardan güvenen, dualarını esirgemeyen tüm üyelerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de üyelerimizin büyük desteği ve gücüyle her zaman olduğu gibi Samsunumuzun ekonomisi, kalkınması için birlik ve beraberlik çerçevesinde ilimiz için çalışmaya, Odamızı da kurumsal anlamda geliştirmeye, güçlendirmeye devam edeceğiz. Allah bizi utandırmasın” dedi.

Mazbataları takdim eden Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu da Murzioğlu ve Akyüz ile Samsun TSO organlarına seçilenlere başarılı bir çalışma dönemi diledi.