Samsun TSO yeni hizmet binası 1 yaşında

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclisi, bir yıl önce iş dünyasına kazandırılan yeni hizmet binasının hizmete girmesinin 1’inci yılını pasta keserek kutladı. Mecliste konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Bu hepimizin gururu. Büyük emek verdik. Verdiğiniz katkı ve destekler için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Samsun TSO Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısı öncesi Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Tülay Barulay, YEDAM’da verilen hizmetler hakkında sunum gerçekleştirdi. Ardından kürsüye gelen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“Büyük emek verildi”

Sözlerine 1 yıl önce hizmete alınan oda hizmet binası hakkında başlayan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Bugün bizler için oldukça anlamlı bir gün. Geçen yıl 31 Ağustos’ta sizlerin oluru ve desteği ile camiamıza kazandırdığımız yeni hizmet binamızda üyelerimize hizmet vermeye başladık. Üzerinden tam bir yıl geçti. Birinci yılımız kutlu olsun. Bu süreçte pek çok organizasyona ev sahipliği yaptık. Bu çatı Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’u Anadolu’da ilk kez Samsun’da halkla buluşturduk. TOBB Başkanımızı ve Türkiye’nin dört bir yanından camiamız mensuplarını ağırladık. Milletvekillerimizle istişareler yaptık. Pek çok ülkenin üst düzey temsilcilerini ağırladık. Üyelerimize daha donanımlı bir ortamda hizmet vermenin ve camiamızı daha prestijli bir ortamda temsil etmenin gururunu yaşadık. Bu hepimizin gururu. Büyük emek verdik. Verdiğiniz katkı ve destekler için bir kez daha teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Yapılan eserler ortaya koyulan vizyonun sonucudur”

Yeni hizmet binası çatısı altında Samsun ve ülke adına daha güzel hizmetler vermek çalışmaya devam edeceklerini belirten Murzioğlu, “Şüphesiz son eserimiz olan hizmet binamızla birlikte Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak inisiyatif alarak şehrimize kazandırdığımız Fuar Kongre Merkezi, Lojistik Merkez, Metal Metroloji Laboratuvarı, Teknopark gibi yapılar Samsun’un kalkınması adına verdiğimiz gayretin somut eserleridir. Uzun yıllar şehrimiz kalkınmasına büyük katkı sağlayacaklarına yürekten inanıyorum. Şehrimizin yükselen ihracat rakamları, sektörlerimizin gelişimine destek veren bu yapılar, yürüttüğümüz pek çok proje camiamızdan aldığımız destek ve güven çerçevesinde sizlerle birlikte ortaya koyduğumuz vizyonun sonucudur. Daha iyilerine hep birlikte imza atacağımıza inanıyorum. Şüphesiz çıtayı yükseğe taşıdık ama referansımız çok güçlü. Bu duygu ve düşüncelerle yüzyılı aşkın bir geçmişe sahip Odamızın tarihinde bir mihenk taşı olan yeni hizmet binamızda birinci yılımızı kutluyor, nice başarılı yıllar diliyorum” diye konuştu.

“Göğsümüz kabardı”

Murzioğlu konuşmasında ayrıca, Samsun’da görkemli bir törenle açılışı yapılan TEKNOFEST KARADENİZ’e değinerek, “Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi’ni gerçekleştirmek için yola çıkan, ülkemizde milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kilit öneme sahip dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, ülkemizin asırlık gururunu büyük coşkuyla kutladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kapılarını Samsun’da açması bizler için büyük gurur vesilesi oldu.

Savaş meydanlarında kazanılan zaferlerin, ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça, her yönden kendine yeterli olmadıkça, o ülkenin bağımsızlığından söz edilemez. Teknolojinin bu kadar kilit argüman olduğu günümüzde milli teknolojinin değeri şüphesiz tartışılmaz. TEKNOFEST KARADENİZ alanını ziyaret ettiğimde, teknolojik anlamda geldiğimiz noktayı çok daha iyi fark ettim. Atmosfer beni oldukça etkiledi ve bir o kadar da gururlandırdı. Çocukların, gençlerin ilgisi beni daha da çok mutlu etti. Gerçekten göğsümüz kabardı. Bu gururu bize yaşatan ve festivalde emeği geçen başta Samsun Valisi Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı olmak üzere herkese teşekkür ediyor, milli teknoloji üretmek adına gayret gösteren herkesi yürekten kutluyorum. Sizlerin de mutlaka etkinliğe gitmenizi tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

Samsunspor’a destek çağrısı

Konuşmasında tüm meclis üyelerine Samsunspor’a destek olunması çağrısında bulunan Salih Zeki Murzioğlu, “Sizin de bildiğiniz gibi Samsunspor’la üyelerimize yönelik bir protokol imzaladık. Değerli arkadaşlar Samsunspor hepimizin. Samsunspor’a geçmişte hemen hemen hepimiz katkıda bulunduk. Aramızda orada yöneticilik yapmış arkadaşlar da var. Allah razı olsun Yüksel Yıldırım takımı alarak şehrimizin markasına sahip çıktı. Bize düşen Samsunspor’a manevi destek vermek. Forma alarak, maça giderek, kombine ya da loca alarak takımımıza destek vermeliyiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Ardından ise Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın bir yıl önce hizmete giren yeni hizmet binası için pasta kesimi yapıldı. Meclis, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.