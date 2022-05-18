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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası binası hizmete açıldı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Samsun Ticaret Borsası’nın ortak hizmet binasının açılışı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla yapıldı.

Ekonomi 18.05.2022, 22:15
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası binası hizmete açıldı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Samsun Ticaret Borsası’nın ortak hizmet binasının açılışı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla yapıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Samsun TSO ve Ticaret Borsası yeni hizmet binasının açılışı için Samsun’a geldi. Binanın açılışı ayrıca, ilklere de şahitlik yaptı. Açılışta Türkiye’nin milli aracı TOGG, İstanbul ve Ankara’nın ardından Anadolu’da ilk kez Samsunlularla buluştu. Açılışa gelen davetliler, binanın önünde bulunan yerli otomobil ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Artık ben de Samsunluyum"

Dualarla açılan hizmet binasının ardından konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Odanın ve borsanın bir arada olması Türkiye’de çok nadir bir durumdur. Bu birlikteliği Samsun’da güzel sağlamışsınız. Bu eserin ortaya çıkmasıyla burada Samsun’un ekonomisine hizmet edilecek. Bugün üniversiteden girişimcilikle alakalı gençlerle sohbet ettim. Samsun’da üniversiteden doktora unvanı almak büyük bir onur. Ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir, ’Rifat’ı Samsunlu yapalım’ demiş. Benim için büyük bir onur bu. Bana ’fahri hemşehrilik’ verdiniz. Artık ben de Samsunluyum, artık Ankara’da Samsunlu bir hemşehriniz var. Yapabileceğim bir şey olursa her zaman sizlere yardım etmeye hazırım” dedi.

“Esas kazanç kişilere ev ve aş imkanı sağlamaktır”

Oda ve borsa başkanlarının ülke ekonomisine ve istihdama katkı verdiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Bizim bu koltuklardan bir maddi beklentimiz yok. Benim 365 oda-borsa başkanı cebinden harcıyor ve buradan bir kazancı yoktur. Esas kazancımız var, bu nedir? Bu işin havası filan yok. Bu işin esas kazancı gerçek dünyada olacak inşallah. Çünkü insanın en hayırlısı insana faydalı olandır. Bu prensibi kabullenmiş durumdayız. Eğer 1 kişiye ilave iş, aş açabilir, o kişinin yanında ilave 1 kişi de ekmek yiyebiliyorsa, ülkesine 1 lira katma değer oluşturup, zenginlik sağlayabiliyorsa ne mutlu ona. Tüm zor şartlara rağmen bir taraftan pandemi, bir taraftan Ukrayna-Rusya savaşı ve bir taraftan da içimizdeki sıkıntılar olmasına rağmen üretmeye, almaya satmaya kardeşlerimiz aşkla, şevkle devam ediyorlar. Ekonomiye destek veren herkesi saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Açılışta konuşan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Bölgenin kültürel ve ticari bağlamda buluşma noktası olan, Anadolu’nun Karadeniz’e açılan kapısı Samsun’da 100 yılı aşkın bir süredir hizmet veren Samsun Ticaret ve Sanayi Odası şehrin ve bölgenin kalkınmasına katkı veren en önemli aktörlerden biridir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak 121 yıl önce doğmuş olsak da bizim fikirlerimiz, ideallerimiz ve inancımız her daim genç kalacaktır. Diliyorum bu yeni bina Samsun ve ülkemiz için katma değer sağlayacak yeni projelere, güzel işlere, bambaşka ilklere vesile olur. Bizler yine bu çatı altında, ’Güçlü Samsun, Güçlü Türkiye’ hedefiyle; Atatürk’ün bizlere miras bıraktığı ‘Vatanını En Çok Seven, İşini En İyi Yapandır’ sözü doğrultusunda Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nı kurumsal anlamda daha yüksek bir seviyeye taşımaya gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.

“TOGG otomobili Anadolu’da ilk kez Samsunlularla buluştu”

Yerli otomobilin Anadolu’da ilk kez Samsun’da sergilendiğine de değinen Murzioğlu, şunları söyledi:

“Ülkemiz içinde anlamlı bir girişimin tüm dünya çapında yankı uyandıran milli gururumuz TOGG’u Anadolu’da ilk kez Samsunlularla buluşturmanın mutluluğunu yaşatan, tarihi bir sorumluluk alarak Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu - TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürüten Başkanımız Hisarcıklıoğlu’na şükranlarımızı sunuyorum. Şehrimiz adına tarihi bir anı paylaştığımız bugün, bağımsızlık meşalesinin yakılmasının 103. yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kahramanlarımızı sonsuz saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Milli değerlerin ışığında Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek koruma görevi emanet edilen Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.”

Açılışa ayrıca Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek, Neslihan Hancıoğlu, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, iş adamları, şehrin yöneticileri, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

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