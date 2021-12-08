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Samsun ‘Paydaş Çalıştayı’

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından iç ve dış paydaşların katılımı ile 2022-2025 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanacak ‘stratejik plan’ çalışmasına yol haritası olması amacıyla ‘Paydaş Çalıştayı’ düzenlendi.

Ekonomi 08.12.2021, 12:37
Samsun ‘Paydaş Çalıştayı’

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından iç ve dış paydaşların katılımı ile 2022-2025 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanacak ‘stratejik plan’ çalışmasına yol haritası olması amacıyla ‘Paydaş Çalıştayı’ düzenlendi.

2015 yılından bu yana ‘A sınıfı’ odalar arasında yer alan Samsun TSO tarafından düzenlenen Paydaş Çalıştayı’nda katılımcılar yuvarlak masa toplantılarında, iletişim, iş birliği ve koordinasyon, bölgesel/kentsel kalkınma ve yeni dönemi planlama başlıklarında görüşlerini bildirerek, ortaya çıkan sonuçları stratejik plan raporu haline getirmek için çalışmalarına bugün itibari ile başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda yapılan çalıştaya iş dünyası, yerel yöneticiler ve bürokratların yoğun katılımı oldu.

Vali Dağlı: “TİGEM’den 2 bin 400 dönüm araziyi satın alarak sanayicilerimize kazandıracağız"

İstihdam ve sanayileşme konusuna oldukça önem verdiklerini çalışma saatinin çoğunda bu yönde mesai harcadıklarının altını çizen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Bu çalıştayın ne kadar önemli olduğunu ve 2022-2025 yıllarını kapsayan ve ilimize önemli bir vizyon kazandıracak olan ne denli önemli bir çalışma olduğunu kısa zamanda göreceğiz. Buradaki çalışmada güzel kararlar çıkacak ve önümüzde bir yol haritası olarak iş dünyamıza bir rehber niteliğinde bir doküman ortaya çıkmış olacak. 18 Haziran 2020’de Samsun Valisi olarak göreve başladım. Basına verdiğim ilk bilgi; en önemli vizyonumun ‘istihdam ve sanayi’ olduğu şeklindeydi. Aynı şekilde devam ediyoruz. Pandeminin yoğunluğu ve diğer pek çok görevimize rağmen günümüzdeki 10 saatin 5-6 saatini istihdam ve sanayi programına ayırıyoruz. En yakınımdaki kişi ve her gün yanımıza çağırarak 5-6 sefer toplantı yaptığımız kişinin görevi; harita mühendisi ve OSB’ler koordinatörüdür. Akşama kadar tüm işadamlarımızla görüşmek durumundayız. İş adamlarımıza her zaman kapımız açık. Sizlerin sorunlarını çözmek ve daha ileriye nasıl gideceğimizi mütalaa etmek için her an beraber olduğumuzu sizler de biliyorsunuz. 7 tane OSB’miz var. 8. OSB’yi de anbean takip ediyoruz. TİGEM ile bu hafta itibarıyla bir konsensüs oluşturuyoruz. Oradaki 2 bin 400 dönüm araziyi TİGEM’den satın alacağız. Sanayicilerimize burayı kazandıracağız. Bu süreç gayet güzel gidiyor. 3-4 defa müteşebbis ve yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Bu konuda da Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Tekkeköy Belediyesi ve sanayicilerimiz ile bu çalışmalarımız devam ediyoruz” dedi.

Başkan Demir: “2002’de 36 milyon dolar olan ihracat, 2021 bitmeden 1 milyar doları aştı”

Samsun’da ihracat rekorunun kırıldığını ve ihracat rakamlarının büyüyerek devam edeceğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun, bölgenin merkezi konumundaki bir şehir olarak dikkat çekiyor. Samsun, Türkiye’nin en büyük 2. büyük üretim havzasına sahip. 4 ulaşım arterinin de buluşma noktası konumunda bulunuyoruz. Bugün pandemi sonrası ihracatta 1 milyar doları aşan bir süreci yaşıyoruz. 2002 yılında Samsun’un ihracat rakamı 36 milyon dolar seviyesindeydi. Samsun’un ihracat geleceği noktasında da önü açık. Tüm yerel yönetimler ve şehrin tüm kıymetleri ne çalışma yaparsa bu şehir o kadar ilerler. Şimdi yağacağımız çalıştay ile stratejik bir plan oluşacak. Şehrimiz ve gelecek adına olumlu adımların atılacağını ve yol haritasının çıkartılacağını düşünüyorum. Buradan çıkacak olan varsa talepler, eleştiriler ve öneriler hepimiz için kıymetli değerlerdir. Toplantının hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Murzioğlu: “Hedefimiz, şehrin gücüne güç katacak kazanımlar elde etmek”

Samsun’a güç kazandıracak çalışmalara imza atacaklarını dile getiren Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Samsunumuzun iş dünyasının en büyük çatı kuruluşu olarak, kanunla verilen görevlerimizin yanı sıra, üyelerimizin ve bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda politikalar üreterek, ekonomik ve sosyal bakımdan bölgesel ve ulusal kalkınmaya destek sağlamak misyonuyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çıtamızı her seferinde daha yukarıya taşıyoruz. 2015 yılından bu yana en iyi hizmet veren ‘beş yıldızlı’ odalar arasında yer alıyoruz. Hedeflerimizin ana dokümanı ise orta ve uzun vadeli yol haritamızı gösteren ‘stratejik plan’ belgesidir. Görev süremiz boyunca şehrimize birçok hizmet kazandırdık. Bu hizmetlerin yanı sıra şehrimize büyük katkı ve kazanım sağlayan bu çalışmaların hepsi, şehrimizin potansiyelini, dinamiklerini göz önüne alarak rasyonel bir bakış açısıyla hazırladığımız stratejik planlarımızın somut birer çıktısıdır. Hedefimiz bu çıtayı daha yukarı çıkarmak. Şehrimizin gücüne güç katacak yeni kazanımlar elde etmektir” şeklinde konuştu.

“Gayretimiz daha iyi bir gelecek adına ülke kalkınmasına destek vermek”

Stratejik plan hazırlamak maksadıyla bir araya geldiklerinin altını çizen Murzioğlu, ayrıca şunları söyledi:

“Bugün de 2022-2025 yıllarını kapsayacak yeni dönem stratejik planımız vesilesiyle bir aradayız. Gayretimiz daha iyi bir gelecek adına ülke kalkınmasına destek vermek. Bu bağlamda sahip olduğumuz değerleri, potansiyelimizi ve kapasitemizi analiz ederek, sizlerin de görüşleriyle yeni dönem için yol haritamızı belirliyoruz. Hedeflerimiz ideallerimiz çok yüksek ancak potansiyelimiz ve referansımız da bir o kadar güçlü. Ortak payda Samsun etrafında, bu hedeflere ulaşmak için siz değerli paydaşlarımızla güçlü bir iletişim ve diyalog içinde olmak gerektiğinin bilincindeyiz. Bugün programımızda siz kıymetli konuklarımızı iç ve dış paydaşlarımız olarak yuvarlak masalarda ağırlayarak görüşlerinizi alacağız. Üç ana başlıkta iletişim, iş birliği ve koordinasyon, bölgesel/kentsel kalkınma ve yeni dönemin planlanması konularında, masalarda sizlere destek olacak moderatörler eşliğinde görüşmeler gerçekleştireceğiz. Samsunumuzun gücünü daha ileri noktalara taşımak adına sizlerden gelecek her türlü görüş, eleştiri ve önerilere açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. Zira görüşleriniz odamız çalışmalarına güç katacak ve gideceğimiz yöne ışık tutacaktır.”

Çalıştaya ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, STSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz, şehrin idarecileri, STK temsilcileri ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı.

Toplantı açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam etti.

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