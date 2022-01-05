banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Mete Gazoz’un 2022 hedefleri büyük
Mete Gazoz’un 2022 hedefleri büyük
BioNTech aşısının 4. doz sonuçları umut verici!
BioNTech aşısının 4. doz sonuçları umut verici!
Gram altın ne kadar oldu?
Gram altın ne kadar oldu?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Samsun krizi fırsata çevirdi: Yüzde 74,5 artışla ihracat rekoru kırdı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun’un bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 74,5 artırarak, 2021 yılını rekorla kapattığını söyledi. Murzioğlu, 2021 yılında 1 milyar 272 milyon 514 bin dolar değerinde ihracat yapan Samsun’un üç basamak birden atlayarak, Türkiye sıralamasında 18’inci sıraya yükseldiğini açıkladı.

Ekonomi 05.01.2022, 12:14
Samsun krizi fırsata çevirdi: Yüzde 74,5 artışla ihracat rekoru kırdı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun’un bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 74,5 artırarak, 2021 yılını rekorla kapattığını söyledi. Murzioğlu, 2021 yılında 1 milyar 272 milyon 514 bin dolar değerinde ihracat yapan Samsun’un üç basamak birden atlayarak, Türkiye sıralamasında 18’inci sıraya yükseldiğini açıkladı.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) raporlarına göre, Samsun’un 2021 yılı ihracat rakamları hakkında bilgi verdi. TİM verilerine göre Samsun’un 2020 yılında 729 milyon 257 bin dolar değerinde ihracatına karşılık, 2021 yılında 1 milyar 272 milyon 514 bin dolarlık ihracat yaptığını belirten Murzioğlu, “2020 yılında ihracat sıralamasında 21’inci sırada yer alan ilimiz, 2021 rakamlarına göre üç basamak birden yukarı çıkarak 18’inci sıraya yükseldi. 2020’de Türkiye ihracat payımız 0,47 iken, 2021’de bu oran 0,62’ye çıktı. İhracatımız ayrıca, 2020 yılına göre geçen yıl yüzde 74,5 oranında yüksek bir artış gösterdi. En çok ihracat yaptığımız beş ülke ise sırasıyla ABD, Hollanda, Çin, Fas ve Rusya oldu. Öte yandan ihracat kalemimizin ilk sırasını çelik alırken ikinci sırayı otomotiv endüstrisi, üçüncü sırayı da hububat-bakliyat-yağlı tohumlar ve mamulleri oluşturdu. Bunu ise sırasıyla su ürünleri ve hayvansal mamuller, savunma ve havacılık sanayi ürünleri, makine ve aksamları ile elektrik ve elektronik ürünler takip etti” dedi.

Kriz fırsata çevrildi

Açıklamasında, Samsun’un tarihinde ilk kez 1 milyar dolar ihracat rakamını geçtiğine dikkati çeken Başkan Murzioğlu, “Samsunumuzda artık 1 milyar dolar ihracat yapan iller arasında yerini aldı. Hepimizin bildiği gibi dünya korona virüs ile savaş veriyor. Pandemiyle mücadele yönetimi nedeniyle ekonomik olarak pek çok sektör büyük sıkıntılar yaşadı. Halen sonuçlarını görüyoruz. Bu sürecin belki de en az yıprananı sanayi sektörü oldu. Ülkemiz ve ilimiz sanayicisi bunu fırsata çevirmeyi başardı. Hepimizin bildiği gibi uzun uğraşlar sonucunda 2 milyon 660 bin metrekarelik bir alan Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi olarak iş dünyamızın hizmetine sunulacak. Yakın zamanda buranın tahsislerini yapacağız. Bu da yeni yatırım ve yeni istihdam demektir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi, ülkemizin ve şehrimizin kalkınma için kim bir çivi çakıyorsa sonuna kadar yanındayız ve destekçisiyiz. Sanayicinin kazanması demek; yeni yatırım demek, yeni istihdam kapıları demek. İstihdam sağlayarak, üreterek ülkemizin ve şehrimizin büyümesine katkı sağlayan tüm işletmelerimizi kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Türkiye’nin daha çok üretim, yatırım ve istihdama ihtiyacı var. Üretim ve yatırıma daha fazla destek olup sanayimizin rekabet gücünü korumalıyız. Ülke olarak çok sıkıntılı günler gördük, dersimizi iyi çalıştık. Kriz yönetiminde bizim en büyük argümanımız birlik ve beraberliğimizdir. Biz çok güçlü bir ülkeyiz. Bu gücü sürdürülebilir kılmak, 2023 yılı hedeflerini aşmak bizim elimizde. Umudumuzu yitirmeden, çalışmaya gelecek nesillere iyi bir gelecek bırakmaya mecburuz. Bu bizim sorumluluğumuz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8