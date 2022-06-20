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Samsun-Amasya treni yeniden başlıyor: Günde 2 sefer yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, yol iyileştirme çalışmaları nedeniyle bir süre ara verilen Samsun-Amasya ve Amasya-Havza Bölgesel trenlerinin yeniden seferlere başlayacağı duyuruldu.

Ekonomi 20.06.2022, 14:21
Samsun-Amasya treni yeniden başlıyor: Günde 2 sefer yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, yol iyileştirme çalışmaları nedeniyle bir süre ara verilen Samsun-Amasya ve Amasya-Havza Bölgesel trenlerinin yeniden seferlere başlayacağı duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Samsun-Kalın Demiryolu Hattının iyileştirme projesi çerçevesinde tren trafiğine kapatıldığı hatırlatıldı. Hattaki iyileştirmelerin tamamlandığı belirtilen açıklamada, “TCDD Taşımacılık AŞ tarafından, yarın Samsun-Amasya ve Amasya-Havza arasında yeniden yolcu taşımacılığına başlanacak. 133 kilometre uzunluğunda olan Samsun-Amasya-Samsun arasında sabah ve akşam olmak üzere günde 2 sefer, 47 kilometre uzunluğunda Amasya-Havza-Amasya arasında ise 6 sefer yapılacak” ifadeleri kullanıldı.

Her iki hatta da 4 vagonlu ve 262 yolcu kapasiteli raybüslerin kullanılacağı belirtilen açıklamada, “Raybüste engelliler için 2 tekerlekli sandalye bölümü, engelli tuvaleti, klima ve ergonomik koltuklarla vatandaşlara konforlu yolculuk imkânı sağlanacak” ifadeleri kullanıldı.

Bölgesel trenlerle iki şehir arasındaki ulaşımın rahatlatıldığı aktarılan açıklamada, ilk altı aylık dönemde 5 milyon 301 binden fazla yolcunun bölgesel trenlerle seyahat ettiği kaydedildi.

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