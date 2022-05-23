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“Samsun, 3-5 yıl içerisinde yem bitkilerinde ülke genelinde söz sahibi olacak”

5 sene içerisinde yem bitkileri üretimi konusunda Türkiye’de söz sahibi olacağını söyledi.

Ekonomi 23.05.2022, 16:55
“Samsun, 3-5 yıl içerisinde yem bitkilerinde ülke genelinde söz sahibi olacak”

5 sene içerisinde yem bitkileri üretimi konusunda Türkiye’de söz sahibi olacağını söyledi.

Çok Yıllık Buğdaygil Yem Bitkileri Üretim Parselleri Tanıtım Tarla Günü etkinliği, Çarşamba Deneme İstasyonu’nda yapıldı. Protokol konuşmalarıyla başlayan etkinlikte daha sonra yem bitkisi üreten çiftçilere merada uygulamalı olarak ders verildi.

“Samsun, 3-5 yıl içerisinde yem bitkilerinde ülke genelinde söz sahibi olacak”

Yapılan çalışmalar neticesinde Samsun’un yem bitkisinde daha çok söz sahibi olacağının altını çizen Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kibar Ak, “Birçok lokasyonda bölgemize hizmet vermeye çalışıyoruz. Çok yıllık yem bitkileri ile ilgili ıslah çalışmaları devam eden ve belli aşamaya gelen parsellerle ilgili üreticilere bilgiler vereceğiz. Çok yıllık bitkilerde tohum tedariki ya da üretimden kaynaklanan firmaların girmediği tür ve çeşitlerde sorun var. İnşallah yaptığımız çalışmalar neticesinde meyvelerini alırız. Son 2-3 yılda birimimizin tarla bitki birimi altındaki çayır-mera birimi personel olarak da çok yeterli durumda. Çoğu enstitüdeki bölümden daha vasıflı ve daha çok sayıda personelimiz var. Bunun da bir karşılığı olması gerekiyor. Enstitümüz, bundan 3-5 sene sonra ülkemizde Türkiye çapında yem bitkileri, çayır-mera gibi konularda söz sahibi olacak” dedi.

“600 bin dekar alanda yem bitkisi ekiliyor”

Samsun’un yem bitkisi üretimi konusunda kendisine yettiğini ve başka şehirlere de ihraç ettiğini ifade eden Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “İlimizde yem bitkisiyle ilgili ekilişlerimiz 600 bin dekar alanda yapılıyor. Hemen hemen kaba yem ihtiyacını karşılayan hatta silaj mısır olarak binlerce ton ihraç eden bir şehiriz. Çorum, Amasya ve Doğu Karadeniz’e yem bitkisi gönderiyoruz. Biz var olan yem bitkilerimize enstitümüzün de tescilini yaptığı ürünleri bir sonraki çiftçilerimize dağıtacağımız tohumluklar arasında yer almasını isteyeceğiz. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden geçtiğimiz dönem 133 ton almıştık, sonbaharda da 61 ton almıştık. Bunların tamamını üretmek üzere çiftçilerimize veriyoruz. Kaba yem bitkileri üretiminde Samsun’da üniversite, enstitü ve müdürlüğümüz çok güzel iş çıkartıyoruz. Yaptığımız çalışmaların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Toplantıda yetkililer tarafından verilen bilgilerde ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Atıl haldeki bu alanların değerlendirilmesi, mera ıslahlarında ihtiyaç duyulan tohumluk materyallerin karşılanması, çok yıllık karışım yem bitkisi ekilişleri konusunda çiftçilerin bilinçlendirilmesi, bölgemizde ihtiyaç duyulan tohumluğun üretilmesi ve kurulacak demonstrasyon çalışmaları ile çiftçilere ulaştırılması için ıslah çalışması devam eden çok yıllık buğdaygil türlerimizin tohumlukları üretilerek sorumluluk alanımızda bulunan illerde demonstrasyonlar kurulmaktadır. Bugün burada bu tarla gününün yapılmasına gerekçe olan parsellerde bu amaçla 2019 yılında 5 da domuz ayrığı ve 12 da kamışsı yumak üretim parseli tesis edilmiştir. Bu parsellerden 2021 yılında 350 kg domuz ayrığı ve 800 kg kamışsı yumak tohumluk materyal üretilmiş üretilen tohumluk materyallerin bir bölümü 5 ilimizde 18 çiftçide 90 da alanda kurulan demonstrasyonlarda geri kalan kısmı ise Samsun, Tokat ve Kastamonu illerimizde Mera Islah ve Amenajman Projelerinde tesis edilen suni meralarda kullanılmıştır. Çok yıllık bugdaygil yem bitkisi türlerinde üretim parsellerimiz 2022 yılında artırılmış ve toplamda 30 dekar alana çıkarılmıştır. Bu alanlardan 2022 yılında yaklaşık 600 kilo domuz ayrığı ve bin kilo kamışsı yumak ve 2023 yılında ise bin kilo domuz ayrığı ve 1500 kilo civarında kamışsı yumak tohumluk materyal üretilmesi hedeflenmektedir.”

Toplantıda konuşmalarından ardından Yüksek Ziraat Mühendisleri Kadir İspirli, Dr. Fatih Alay ve Dr. Necda Çankaya merada üreticilere yem bitkisi yetiştirilmesi konusunda uygulamalı olarak bilgi verildi. Toplantıya ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz da katıldı.

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