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Samsun, 1 milyar dolar ihracat hedefini erken yakaladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yılın ocak-ekim aylarında 1 milyar 58 milyon dolarlık ihracat yapan Samsun, 2023 yılında ulaşılması planlanan 1 milyar dolarlık ihracat hedefinin üzerine çıktı.

Ekonomi 25.11.2021, 12:32
Samsun, 1 milyar dolar ihracat hedefini erken yakaladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yılın ocak-ekim aylarında 1 milyar 58 milyon dolarlık ihracat yapan Samsun, 2023 yılında ulaşılması planlanan 1 milyar dolarlık ihracat hedefinin üzerine çıktı.

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatın yüzde 88,8 oranında yükseldiği Samsun, ihracat rakamlarıyla 2020 ocak-eylül döneminde 23’üncü sırada iken, 2021 yılının aynı döneminde beş basamak yükselerek 18’inci sırada yer aldı. 164 ülke ve 4 serbest bölgeye ihracatın yapıldığı bu dönemde en fazla ihracat yapılan Çin, Peru, ABD, Hollanda ve Rusya Federasyonu olurken, en çok ihracat yapılan ürünler motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer kara taşıtlarının aksam parçaları oldu.

2023 hedefine şimdiden ulaşılmasının Samsun ekonomisine ve istihdamına büyük bir katkı sağlayacağına inandığını belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Karadeniz Bölgesi’nin en güçlü sanayi ve ticaret merkezi olan Samsun’un, gelişmiş altyapısı, yatırım alanları ve kalifiye işgücü potansiyeli ile bölgenin en önemli yatırım merkezi olmayı sürdüreceğine ve Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında büyük bir pay sahibi olacağına inandığını söyledi. Sahip olduğu limanları, havaalanı, demiryolu ve karayolu bağlantıları ile bölgenin dünyaya açılan kapısı konumunda olan Samsun’da katma değerli üretim ve ihracat çeşitliliği konularında yoğun çalışmaların devam ettiğini ve Samsun Valiliği olarak bu çalışmaları Samsun’daki sektör temsilcileriyle birlikte yürüttüklerini dile getiren Vali Zülkif Dağlı, yerli/yabancı yatırımcılar için cazip olanaklar sunan Samsun’a yapılan her yatırımın; üretim, istihdam ve ihracat olanaklarını artırarak, ile geleceğin sanayi ve ticaret koşullarına hazırladığını söyledi.

Samsun’da faaliyet gösteren 7 organize sanayi bölgesinde (OSB) makine sanayine yönelik yedek parça, demir-çelik, otomotiv yan sanayi, cerrahî el aletleri ve medikal ürünlerin imalatı, mobilya imalatı ile gıda imalatı başta olmak üzere birçok sektörde yerli ve milli üretimin durmaksızın devam etmekte olduğunu ve Samsun Valiliği olarak ildeki 7 OSB’nin alt ve üst yapısına gerekli yatırımların yapılması konusunda yoğun çaba sarf edilmekte olduğunu kaydeden Vali Dağlı, halihazırda sağlanan desteklerle OSB’lerin alt ve üst yapısında gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirtti.

Yatırımcıların yoğun talep gösterdiği Havza OSB’yi 4 bin 500 dekara çıkartmak için alan genişletme çalışmalarının hızlandırıldığını, parsellerin tamamına yakınının tahsisinin gerçekleştirildiği ve altyapı inşaat hazırlıklarının devam ettiği Çarşamba OSB’de bazı firmaların inşaata başladığını, yoğun talep artışı yaşanan Kavak OSB’de önümüzdeki yıllarda talepleri karşılayabilmek için OSB alanını iki katına çıkarmak üzere gerekli imar çalışmaları ile Tekkeköy ilçesindeki yaklaşık 260 hektar alanda faaliyet gösterecek 8’inci OSB olan Yeni OSB’nin çalışmalarının devam ettiğini hatırlatarak, gerek altyapı tesisleri gerekse konumları nedeniyle yatırımcılar tarafından yoğun talep gören tüm OSB’lerde iki yıl içerisinde yapılacak fabrikalarla Samsun’un tam bir sanayi şehri olacağını ve 1 milyar dolar ihracat hedefinin çok daha üstünde rakamlara kolaylıkla ulaşılacağını söyleyen

Dağlı, şunları ifade etti:

“Coğrafi konumu, güçlü altyapısı, büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü, gelişmiş iş kültürü ve pazarlara kolay ulaşım imkânı ile riski az, güveni yüksek bir cazibe merkezi haline gelmekte kararlı olan Samsun, tüm kurum ve kuruluşlarıyla yatırımcılara gereken her türlü desteği sunmaya hazırdır.”

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