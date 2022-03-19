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Samsat ilçesi yeniden inşa ediliyor

Atatürk Barajının altında kaldığı için 35 yıl önce yeniden inşa edilen Adıyaman’ın Samsat ilçesi yaşadığı depremler nedeniyle 3. kez inşa ediliyor.

Ekonomi 19.03.2022, 09:14
Samsat ilçesi yeniden inşa ediliyor

Atatürk Barajının altında kaldığı için 35 yıl önce yeniden inşa edilen Adıyaman’ın Samsat ilçesi yaşadığı depremler nedeniyle 3. kez inşa ediliyor.

Binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olan ve Kommagene Krallığının Başkenti olan Eski Samsat (Samosata), 1987 yılında Atatürk Barajının kurulmasıyla sular altında kaldı. Samsat ilçe merkezi ve 8 köyü sular altında kalınca devlet tarafından aynı yıl içerisinde Eski Samsat’tan 6 kilometre uzaklıkta, Atatürk Barajı yakınında ilçe yeniden inşa edildi.

2 Mart 2017 tarihinde 5.5, 24 Nisan 2018 tarihinde 5.1 büyüklüğünde iki deprem yaşayan ilçede yapıların büyük bir kısmı hasar gördü. 2017 ve 2018 yıllarındaki depremlerde ilçedeki bin 345’i ağır hasarlı olmak üzere 2 bin 48 adet yapı hasar gördü. İlçedeki kamu binaları kullanılmaz hale geldi.

Depremlerin ardından ilçe merkezi ve köylerinde yeni konutların yapılması için hak sahipliği, yıkım, yer tespiti ve konutların yapılmasıyla ilgili süreç yaşandı.

İlçe merkezi ve köylerinde betonarme ve çelik konstrüksiyon olmak üzere yapılar yapılmaya başlandı. İki yıl önce birinci etapta bulunan 394 konut, üç ay önce ise ikinci etapta bulunan 149 konut hak sahiplerine teslim edildi. Köylerin yakınlarına yeni köyler inşa ediliyor. Diğer taraftan yeni ihaleler yapılarak eksik konutların yapılması için çalışmalar sürüyor.

İlçedeki tüm okullar yıkılarak yenisi yapıldı. Kaymakamlık, belediye başta olmak üzere kamu kurumlarına ait binaların yapımı sürüyor.

Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu ilçenin 3. kez kurulduğunu dile getirerek, “Toplam bin 345 tane hak sahibimiz var. Bunların 640’ı merkezde 705’i de köylerimizde bulunuyor. Merkezdeki hak sahiplerimizden 543’üne konutlarımızı da teslim ettik. Köylerimizdeki 705 hak sahibimizin 283 tanesi yapım aşamasında, çalışmalar devam ediyor. Geri kalan konutlarımız da ihale aşamasında ve TOKİ tarafından ihale edilecek. Buna ek olarak Samsat halkımıza kamu hizmetlerini maksimum derecede kaliteli vermek adına yeni hükümet konağımız 2-3 ay içerisinde tamamlanacak. Kapalı spor salonumuz yapılıyor. İlçe emniyet amirliği, ilçe jandarma komutanlığı hizmet binamız ihale aşamasında. İlçe merkezimizdeki bütün okulları yeniledik. Samsat bir defa sular altında kalmış. İki defa deprem yaşamış, biz üçüncü defa Samsat’ı inşa ediyoruz” dedi.

Vatandaşlar ise yapılan konutları çok beğendiklerini ifade ederek, devlete konutlar için teşekkür eti.

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