Hatay’ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Şampiyon Filtre’ye, aile içinde yaşanan sorunlar nedeniyle, şirketin hissedarı Selahattin Yılmaz’ın talebiyle kayyum atandı.

İskenderun bölgesinin önemli ihracatçı şirketlerinden Şampiyon Filtre’ye, şirketin hissedarı ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Yılmaz’ın isteği üzerine kayyum talebi mahkeme kararıyla gerçekleşti. Şampiyon Filtre’ye, aile içinde yaşanan sorunlar nedeniyle, şirketin hissedarı Selahattin Yılmaz’ın kayyum talebiyle ilgili hukuki süreç sonuçlandı.

Mahkeme kararına göre ‘Şampiyon Filtre’ye kayyum atandı. Hissedarı olduğu şirkete kayyum atanması için mahkeme sürecini başlatan ve konuyla ilgili süreci değerlendiren Selahattin Yılmaz, "Şampiyon Filtre ailesinin kurucusu sevgili babamın manevi mirası süregelen usulsüzlükler, şahsına ait tüm maddi haklarının koruma altına alınması için başlattığım hukuki süreçte, kayyum ataması yönündeki girişim ve talebimi kamuoyuna medya ile paylaşmıştım. Bu süreç içerisinde geçmiş dönemde ihtilaf içerisinde bulunduğum öz kardeşlerim, ortaklarım Selma Yılmaz, Nurettin Yılmaz, Feride Özdemir, Şenay Karaçaylı ve Meryem Yılmaz basına verdikleri demeçte kayyum talebime karşılık süreci tekzip ve yalanlamışlardı. 10 Kasım 2020 tarihi itibariyle talebimizi uygun gören mahkeme Şampiyon Filtre A.Ş.’nin yüzde 78’lik en büyük hakim sahibi, kurucusu ve yönetim kurulu başkanı yerine kayyum atanmıştır. Hukuki adalet yerini buldu. Şirketin bundan sonraki yönetim ve karar alma süreci kayyumun katılım ve onayı ile yürütülecektir. İskenderun’da fiilen yaşamadığım ve şirketimden uzak olduğum için gerek sosyal gerekse ticari spekülasyonlara karşı verdiğim mücadelenin sonuçlanmasından mutluyum” diye konuştu.

Selahattin Yılmaz, şirkete, İskenderun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Merih Hasan Yıldırım’ın kayyum olarak atandığını kaydetti.