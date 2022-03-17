Samos seferleri başlıyor

Covid-19 salgını nedeniyle yapılamayan Türkiye ile Yunanistan adaları arasındaki feribot seferleri, 2 yıl aradan sonra yeniden başlayacak. Sığacık’ın yat limanı Teos Marina’dan Yunan adası Samos’un Karlovassi Limanı’na ilk sefer, 23 Nisan’da gerçekleşecek.

Türkiye ile Yunanistan adaları arasındaki feribot seferleri, 2 yıl aradan sonra yeniden başlıyor. Teos Marina’dan Yunan adası Samos’un Karlovassi Limanı’na ilk sefer, 23 Nisan’da olacak. Yaklaşık 1 saat 55 dakikalık keyifli bir feribot yolculuğu ile sabah Samos Adası Karlovasi Limanı’na gidip akşam Sığacık’a dönmek mümkün.

Aşı sertifikası ya da negatif sonuç

Yunanistan Hükümeti tarafından Yunanistan ve Türkiye arasındaki feribot seferleri ve diğer ticari ve özel yatlara uygulanan kısıtlamalar 7 Şubat tarihi itibariyle kaldırıldı. Yunanistan Kavala, Midilli, Sakız Adası, Vathi ve Pythagoreio, Samos, Myrina, Limni, Simi, Skala, Patmos, Meis’in yanı sıra Kos ve Rodos limanlarına girişlere izin verildi. Seyahat edenlerin, en az iki doz aşı olduğunu belgeleyen aşı sertifikası veya PCR veya hızlı antijen testi sonucunda alınan hastalık sertifikası veya geçerli aşı sertifikasına sahip olunmadığı takdirde Yunanistan’a girişten önce son 72 saat içinde yaptırılmış negatif PCR ya da son 24 saat içinde yaptırılmış negatif hızlı antijen test sonucu ibraz etmesi gerekli.

Ege’nin Maldivler’i Samos

Ege’nin Maldivleri olarak anılan Samos Adası’nda güzel kumsallar, turkuaz renkli denizi ile plajlar, dağ yolları, restoranlar, antik harabe ve müzeler ve yemyeşil bir ada hayatı ziyaretçilerini bekliyor. Antik İyonya’nın en ünlü düşünürlerinden biri olan Yunan filozof Pisagor’un yaşadığı topraklar, yeşil ve mavinin buluştuğu Yunan tarzı ada yaşamı ve taverna eğlenceleri görülmeye değer bulunuyor.