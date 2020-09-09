“PİYASANIN ROTASI”

Salı, Riskten Kaçış Günü Oldu…

Corona virüsünde güncel durum, vaka sayısı 27,497,047 – tedaviye pozitif cevap veren 18,444,515 – ölü sayısı 896,236 kişiye ulaşmıştır. Virüsün yayılma hızı devam ederken, İngiltere artan vakalar nedeni ile 6 kişiden kalabalık toplanmalar yasaklandı.

Piyasalarda dün yaşanan riskten kaçış modunun etkileri sürerken, fiyatlama davranışlarında denge arayışına geçiş için çaba öne çıkmaktadır. Teknoloji sektörü hisse senetlerinde Mart 2020’den beri en sert satışın gerçekleşmesi, petrol, altın fiyatlarında düşüş ve Dolar temasında dipten dönüş algısı piyasanın aşı beklentisine karşı hassasiyetini göstermektedir. Aşının ertelenebileceği veya etkisi konusunda devam eden tartışmalar piyasanın algısına negatif yönde dâhil olmuştur. Fakat büyük resimde rekor yüksek seviyelere gelen ABD borsa endekslerinden aşının bulunacağı ve Fed’in para politikasında genişlemeye devam edeceği katalistleri olduğunu unutmamak gerekiyor. Virüs ortamı nedeni ile Fed’in genişleme dışında alternatifi bulunmazken, ucuz paranın adresinin borsa olacağı gözükmektedir.

Bugün BoC faiz kararını takip edeceğiz. GCM Yatırım Araştırma olarak pas geçmesini bekliyoruz.

Haftanın genelinde ECB faiz kararını takip edeceğiz.

Haftanın en önemli gelişmesi olarak ECB gündemini takip edeceğiz.

ECB; Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını 10 Eylül Perşembe günü saat 14.45’te açıklayacaktır. GCM Yatırım Araştırma olarak ECB’nin faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. ECB bu toplantısında büyüme ve enflasyon için yeni tahminlerini açıklayacaktır. Bu verilerin olası pozitif yöne evrilmesi Euro varlıkları için pozitif olarak fiyatlanabilir. ECB faiz kararı sonrasında Başkan Lagarde 15.30’te basın toplantısına başlayacaktır. Konuşmasında zayıf Dolar – güçlü Euro fiyatlamasının ECB’nin para politikasını şekillendirmede etkili olup olmadığına ilişkin vereceği sinyaller kritik olacaktır. Ayrıca EURUSD paritesinin seviyesi ECB’nin para politikasında etkili mi değil mi konusunda gelecek sorular ve açıklamalar kritik olacaktır. Lagarde Güçlü Euro’ya Karşı Ne Yapacak Ne Yapmayacak? merak edilmektedir.

ABD Başkanlık seçimlerinde anketler Biden’in (%49,9) lehine olmaya devam ederken Trump %42,8 seviyesinde bulunmaktadır. Bu hafta iki başkan adayı 11 Eylül anma töreninde bir araya gelecektir.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak açıklamalarda bulundu;

ALBAYRAK:SALGINDA 2. DALGA OLMAZSA 2021’DE %5’İN OLDUKÇA ÜZERİNDE BİR BÜYÜME GELEBİLİR –BN

ALBAYRAK: TÜM ÖNCÜ GÖSTERGELER TÜRKİYE AÇISINDAN EN KÖTÜNÜN GERİDE KALDIĞINI GÖSTERİYOR-BN

ALBAYRAK: 2. YARIDA `V’ ŞEKLİNDE TOPARLANMA BEKLİYORUZ –BN

ALBAYRAK: CARİ DENGEYİ REKABETÇİ KUR POLİTİKASI İLE SAĞLAYACAĞIZ –BN

ALBAYRAK: 5, 10 YILLIK MEN. KIYMET İHRAÇLARI YENİDEN BAŞLAYACAK -BN

Fiyatlama dinamiklerinde, S&P500 endeksi 3300 seviyesi üzerinde 3344 seviyesinde fiyatlanmaktadır. Kısa dönemli olarak 3400 üzerinde kalıcılık referans olabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizi %0,6690 seviyesinde bulunurken, %0,50 üzerinde kalıcılık etkin olmaktadır. Bu noktadan sonra ABD 10 yıllık tahvil faizi %1 ve üzerinde kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz. Altın $2000 altında $1930 seviyesinde bulunmaktadır. USDTRY paritesi 7,4879 seviyesi ile 7.45üzerinde fiyatlanmaktadır. 5 yıllık CDS (beyaz) 521.208 seviyesi ile 500 seviyesi üzerinde hareketine devam etmektedir. Dolar temasında (klasik ve bloomberg Dolar endeksleri (mor+turuncu)) toparlanma sürmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri 5 günlük (2 – 9 Eylül) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Türk Lirası, %1,32 değer kaybı göstermektedir.

Kıymetli madenler, 5 günlük (2 – 9 Eylül) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Altın %0,68 değer kaybı – Gümüş %2,93 değer kaybı göstermektedir.

Türkiye tarafında corona virüsü vaka sayısı 283,270 kişiye çıkarken, ölü sayısı 6,782 kişiye ulaşmıştır. Testlerin devreye alınması ile vaka sayısında artış devam ederken, toplam test sayısı 7,994,029 kişiye ulaşmıştır. Günlük vaka sayısı (1761) 1700 kişi üzerinde sürmektedir.

Bakan Koca: Bugün 110.000’den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde.