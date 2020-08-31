'Salgının Türk ekonomisine hasarı beklenenden az oldu'

Bloomberg, Türk ekonomisinin korona virüs salgınının neden olduğu hasarı, beklentilerden daha iyi şekilde atlattığını yazdı. Hükümetin, lirayı istikrarsızlaştırma pahasına başlattığı teşvik kampanyasının, salgının etkilerini kontrol altına alınmasını sağladığı belirtildi.

Haberde, açıklanan ikinci çeyrek rakamlarına göre, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 küçüldüğü kaydedildi. Bu oranın beklentilerin altında olduğuna dikkat çekildi. Korona virüs şokunun şiddetinin mevsimsellikten arındırılmış rakamlarda kendini daha fazla hissettirdiği, önceki çeyreğe oranla yaşanan yüzde 11'lik daralmanın 1998'den beri en kötüsü olduğu ifade edildi.

240 MİLYAR TL’LİK TEŞVİK PAKETİ

Bloomberg, 743 milyar dolarlık Türk ekonomisinin, diğer gelişmekte olan ekonomilere oranla salgında daha iyi bir performans gösterdiğini belirtti. Bunda kısmen faiz oranlarındaki indirimlerin, mali harcamaların ve devlet destekli kredilerin etkili olduğu vurgulandı.

Goldman Sachs, Türkiye'nin mart ayından itibaren uyguladığı karantina politikasının, Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden daha katı olduğunu belirtti.

Salgınla mücadele kapsamında Türk Hükümeti'nin, işletmeleri ve tüketicileri korumak için 240 milyar TL'lik teşvik paketi açıkladığı hatırlatıldı. Devlet bankalarının kredileri artırdığı, Merkez Bankası'nın devlet tahvillerini toplayarak likidite enjekte ettiği belirtildi.

BAKAN ALBAYRAK İYİMSER

Bloomberg'in haberinde, atılan bu adımların karşılığında enflasyon baskısının, liradaki değer kaybı dalgasıyla birlikte yeniden ortaya çıktığı vurgulandı. Merkez Bankası'nın liranın değer kaybını önlemek için faiz artırma yolu yerine gizli sıkılaştırma yoluyla fonlama maliyetini yükselttiği belirtildi.

Liranın sene başından beri dolar karşısında yaklaşık yüzde 19 değer kaybettiği belirtildi. TL'nin gelişmekte olan ülkeler arasında en kötü performansı gösteren para birimi olduğu kaydedildi.

Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre, alınan tüm önlemlere rağmen Türk ekonomisi bu yıl yüzde 5 daralabilir. Bu, ülke tarihindeki en sert düşüşlerden biri olur. Ekonomi Bakanı Berat Albayrak ise yüzde 1 ila 2 arasında daha iyimser bir küçülme bekliyor.