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Salgından etkilenen mikro ve küçük işletmelere binlerce lira destek verilecek

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Eğitim Akademisi’nde konuşan KOSGEB Malatya Müdürü Murat Seki, salgından etkilenen mikro ve küçük işletmeler için KOSGEB’in başlattığı Hızlı Destek Programının detaylarını anlattı. Seki, hızlı destek programı ile mikro ve küçük işletmelere binlerce TL destek sağlanacağını ifade etti.

Ekonomi 13.01.2022, 14:46
Salgından etkilenen mikro ve küçük işletmelere binlerce lira destek verilecek

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Eğitim Akademisi’nde konuşan KOSGEB Malatya Müdürü Murat Seki, salgından etkilenen mikro ve küçük işletmeler için KOSGEB’in başlattığı Hızlı Destek Programının detaylarını anlattı. Seki, hızlı destek programı ile mikro ve küçük işletmelere binlerce TL destek sağlanacağını ifade etti.

KOSGEB Malatya Müdürü Murat Seki, korona virüs salgınından etkilenen mikro ve küçük işletmelere yönelik KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) iş birliğiyle yürütülen Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nın detaylarını anlattı.

“12 ay boyunca istihdam sözü şart”

MTSO Eğitim Akademisi’nin konuğu olan ve destek paketinin detaylarını anlatan Seki, şunları söyledi:

“KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı’nın amacı MKİ’lerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır. İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’lere 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin 12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü, başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması şartı ile yeni istihdam edilecek personel başına 100 Bin TL geri ödemeli destek verilecek.”

“Kadınlara pozitif ayrımcılık”

Seki, “İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 Bin TL artırımlı olarak uygulanacak. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel “yeni” kabul edilecek. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecek. Destekten yararlanabilecek MKİ’lerin sektör listesi www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanmakta” ifadelerine yer verdi.

Destek ödemeleri nasıl olacak

Destek ödemeleri konusunda da bilgi veren Seki, “Uygunluk kriterlerini karşılayan MKİ’ler, KOSGEB’in web sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Bütçe imkanları ölçüsünde başvuru sırasına göre geçici onay verilecek, yeni personeli istihdam eden MKİ’lerin ödeme talebi başvuru sırasına göre bütçenin yeterli olduğu sayıdaki işletmenin kesin onayı verilecek. Destek ödemeleri, 6 ay + 6 ay şeklinde destek ödemesine esas iki taksit döneminin başında peşin olarak yapılacak. Ödeme öncesinde ve sonrasında, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu, geçmiş dönem ortalama istihdamının muhafaza ediliyor olduğu ve yeni personelin istihdam edildiği kontrol edilecek. 6 aylık ilk taksit dönemine ilişkin yükümlülük yerine getirilmemişse 3 ay ek süre verilecek, 3 ay ek süre içinde yükümlülük tamamlanmışsa ikinci 6 aylık dönem ödenecek” şeklinde konuştu.

Seki, “Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile MKİ’ler kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödeyecek. Taahhütleriyle ilgili yükümlülüklerini varsa verilen ek sürede de tamamlayamayan MKİ’lerden ise verilen destek, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile tahsil edilecek. Geri ödemeli destek için işletmelerden teminat alınmayacak” dedi.

“Eğitim akademimizi takip edin”

Malatya TSO Eğitim Akademisi’nin Oda üyelerine bilgilendirme açısında önemli bir hizmet sunduğunu belirten MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Salgınından etkilenen işletmelerin yaşadığı sorun ve sıkıntıları her platformda dile getiriyoruz. Devletimizin farklı kanallar aracılığı ile sunduğu destekleri üyelerimize anlatmaya ve yararlanmaları için gerekeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Son olarak sunulan KOSGEB Hızlı Destek Programı da böylesi fırsatlardan biri. Yeni personel istihdamı yapacak olan üyelerimizin bu destekten faydalanmasını tavsiye ediyoruz. Bu konuda üyelerimizin bilgilenmesi açısında eğitim akademimizin hazırladığı video önemli bilgiler içeriyor. Üyelerimize sunduğumuz eğitim ve bilgilendirme hizmetlerinin tek çatı altında yönetilmesi ve izlenmesi amacıyla oluşturduğumuz akademi, ilk günden bu yana birçok verimli çalışmaya imza attı. Korona salgınıyla birlikte oluşan mesafeli sisteme ayak uyduran Malatya TSO Eğitim Akademisi, bugüne kadar yüz yüze gerçekleştirdiği çalışmalarına farklı bir boyut kazandırdı. Oluşturduğu stüdyosunda en yeni teknolojik cihazları kullanarak çekimler yapan akademi, eğitim videolarını dijital platformlar aracılığıyla üyelerimizin ve tüm kamuoyunun bilgisine sunuyor. Üstelik eğitim konularını pandeminin şartlarına uygun seçen akademi, birbirinden değerli akademisyenleri ve alanında uzman isimleri ağırlıyor. Göreve geldiğimiz 2018 yılından pandeminin başladığı ilk güne kadar 120’yi aşkın fiziki toplantılar, eğitimler ve seminerler gerçekleştirdik. Online ortamda devam ettirdiğimiz bu toplantılara ve eğitimlere salgının sona ermesiyle devam edeceğiz. Üyelerimizin ve tüm işletmelerin eğitim akademimizin hazırladığı çalışmaları takip etmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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