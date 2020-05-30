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Salgın sonrası normale dönüş 6-12 ay içinde

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği ve salgının psikolojik-sosyal etkilerini masaya yatıran anket sonuçlarını açıkladı. Ankete katılanların büyük çoğunluğunun (%46,2) gündelik hayatın 6-12 ay içinde normale döneceğini düşündüğünü ortaya koyan anket sonuçlarında bir diğer öne çıkan sonuç ise katılımcıların %69,2’sinin alınan tedbirler kapsamında uzaktan çalışmaya başladığı oldu.

Salgın sonrası normale dönüş 6-12 ay içinde

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği ve salgının psikolojik-sosyal etkilerini masaya yatıran anket sonuçlarını açıkladı. Ankete katılanların büyük çoğunluğunun (%46,2) gündelik hayatın 6-12 ay içinde normale döneceğini düşündüğünü ortaya koyan anket sonuçlarında bir diğer öne çıkan sonuç ise katılımcıların %69,2’sinin alınan tedbirler kapsamında uzaktan çalışmaya başladığı oldu.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:30
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Salgın sonrası normale dönüş 6-12 ay içinde

GYİAD, üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği salgının psikolojik ve sosyal etkilerini masaya yatıran anket sonuçlarını açıkladı. Ankette genç iş insanlarına; normalleşme, alınan sağlık-ekonomi tedbirleri ve uzaktan çalışma ile ilgili konularda sorular yöneltildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri yavaş da olsa azalmaya devam ediyor. Salgının ekonomik etkilerinin yanında karantina sebebiyle ortaya çıkan psikolojik-sosyal etkiler de son günlerden daha çok tartışılmaya başlandı. GYİAD üyelerinin algı ve yaklaşımlarını ortaya koyan anket sonuçlarına göre; katılımcıların %46,2’si “6-12 ay içinde” normale dönüleceğini düşünüyor.

Ankete katılan üyelerin %69,2’i alınan tedbirler kapsamında uzaktan çalışmaya başlarken, katılımcıların %35,9 uzaktan çalışmanın daha yorucu, %25,6’sı ise bu sistemin daha stresli olduğunu düşünüyor.

Alınan ekonomi önlemleri yetersiz

Anketin ortaya koyduğu bir diğer önemli veri ise alınan tedbirlerle ilgili. Katılımcıların %51,3 salgın sebebiyle alınan ekonomik önlemlerinin yetersiz olduğu görüşünde birleşiyor. Anket sonuçları, salgının etkisi azalsa da katılımcıların büyük çoğunluğunun (%66,7) hala koronavirüs sebebiyle endişeli olduğunu ortaya koyuyor. Sonuçlar, salgının hayatın her alanında etkisini gösterdiğinin de altını çiziyor. Katılımcıların %61,5’i salgının; ekonomi, sağlık, psikoloji ve sosyal anlamda toplumu etkilediğini düşünüyor.

En çok sokağa çıkma kısıtlaması zorluyor

Salgının en önemli psikolojik etkisi sokağa çıkma kısıtlamaları olarak öne çıkıyor. Ankete katılanların %51,3’i salgın sürecinde en çok evde kalmak konusunda zorlandıklarını, %33,3’ü ise bu süreçte aile büyüklerinden uzak kalmanın kendilerini zorladığını düşünüyor. Evde kalınan süreçte ise en çok spor yapmak (%56,4), kitap okumak (%51,3) ve film-dizi izleme (%46,2) aktiviteleri öne çıkıyor. Bu süreçte işiyle ilgili çalışma yapanların oranı ise %41. Katılımcılar, koronavirüs salgınını uzaması haline internet üzerinden yapılacak alışverişlerde ise en çok (%64,1) gıda ürünlerinin satışının artacağını konusunda birleşiyor.

GYİAD: Önlemlere uyulursa ‘normale dönüş’ süresi kısalacaktır

Anket sonuçlarını şöyle değerlendiren GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Pamukçu: “Üyelerimizin ankete verdiği cevaplara baktığımızda, katılımcıların büyük çoğunluğunun alınan önlemlerin ‘ekonomi anlamında’ genişletilmesi gerektiğini düşündüğünü görüyoruz. Salgının psikolojik ve sosyal etkileri zamanla azalmaya devam edecektir. Alınan önlemlere uyulduğu takdirde ‘normale dönüş’ süresinin de kısalacağını öngörüyoruz” diyor.

Fuat Pamukçu, “Her zaman dediğimiz gibi ülkemiz bu kriz sonrasında avantaj elde edebilmek için yapısal reformlara ağırlık vermeyi sürdürmeli. Özellikle istihdam konusuna odaklanılarak genç nüfus ekonomiye kazandırılmalı. GYİAD olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmayı sürdürüyoruz. Ülkemize olan güvenimiz tam, en kısa sürede bu süreci atlatacağımızı düşünüyoruz” şeklinde sözlerini sürdürdü.

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