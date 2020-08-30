Salgın sonrası ilk turist gemisi aylar sonra Kuşadası Limanı’na yanaştı
KORONA VİRÜS SALGINININ ARDINDAN İLK ULUSLARARASI TURİST GEMİSİ KRUVAZİYER TURİZMİN BAŞKENTİ OLARAK KABUL EDİLEN KUŞADASI’NA GELDİ.
Korona virüs salgınının ardından ilk uluslararası turist gemisi kruvaziyer turizmin başkenti olarak kabul edilen Kuşadası’na geldi.
Yunanistan’ın Pire limanından hareket ederek Kuşadası Limanı’na yanaşan Bahama bayraklı Gemini isimli turist gemisinin içinde 45 mürettebat bulunuyor. Turist gemisinde bulunan 45 mürettebat genel sağlık denetimi sonrasında Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan kontrol noktasında termal kamera gözetiminden geçirildi ve Kuşadası’na giriş yaptı.
Kuşadası Limanı’nı işleten Ege Ports firmasının bağlı olduğu Global Ports Holding’in Doğu Akdeniz Bölgesi Direktörü Aziz Güngör, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının kruvaziyer turizminin ara vermesini neden olduğunu belirterek, aylar sonra ilk kez bir turist gemisinin Kuşadası’na gelmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Bahama Bayraklı turist gemisinin Kuşadası Limanı’na yanaştığını belirten Güngör, “Küresel bir tehdit boyutuna erişen korona virüs nedeniyle Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda Kuşadası Ege Port Limanı olarak gelen kruvaziyer gemisi ve mürettebatı için gereken tüm önlemleri aldık. Turist gemisi yeni sezon hazırlıkları kapsamında limanımıza geldi. Personel ihtiyaçları, gemi bakım ve onarım ile birlikte ayrıca temel ihtiyaçlarını da gideriyoruz. Önümüzdeki süreçte kruvaziyer gemilerinin Akdeniz çanağında seferlere başlamasını bekliyoruz. Kruvaziyer şirketlerinin 2021 yılı için rezervasyonlarını bildirmeye devam ediyor" dedi.
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