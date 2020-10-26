Salgın kaynaklı endişeler risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor

Piyasa Gündemi

Vaka sayılarındaki artış ve salgın kaynaklı endişeler piyasalar üzerinde aşağı yönlü risk unsuru oluşturmaya ve zaman zaman risk iştahını baskılamaya devam ediyor. Bir süredir piyasaların gündemini meşgul eden ABD’deki teşvik paketine ilişkin görüşme ve gelişmeler bu hafta da takip edilmeye devam edilecek. Yurt içinde ise küresel gelişmelerin yanında TCMB sonrası kur hareketleri ile jeopolitik ve siyasi gelişmeler ön planda olacaktır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler



• 10:00 Türkiye – Reel Kesim Güven Endeksi Önem: Orta

• 17:00 ABD – Yeni Konut Satışları Önem: Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Küresel piyasalarda öncü PMI rakamlarının takip edildiği cuma gününde piyasalarda toparlanma çabası etkili oldu. Salgın kaynaklı gelişmeler ve ABD’deki teşvik paketi görüşmeleri piyasaların seyri üzerinde etkisini sürdürecektir. BIST-100 Endeksi ise bankalar öncülüğünde devam eden satışlarla cuma gününü %0,64’lük düşüşle 1.190,63 puandan tamamladı. ABD borsaları cuma gününü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir izliyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa borsalarının güne satıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 7,96 – 7,97 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 7,98’li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Son haftalarda pozitif teknik görünümün korunduğu BIST-100 Endeksi’nde perşembe günü TCMB kararı sonrasında satıcılı bir seyir yaşanırken, haftanın son gününde de bankalar öncülüğünde satışlar devam etti. Endeks haftayı eylül ayının son bölümünden itibaren etkili olan yükseliş trendi (1.197) altında kapatırken, kur cephesindeki fiyatlamalar ve risk iştahının seyri endeksin yönü üzerinde belirleyici olacaktır. Yeni hafta itibariyle 1.200’lü seviyelere denk gelen yükseliş trendi altında kalındığı sürece 1.182 – 1.169 ve 1.155 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Endekste alımların yeniden güç kazanabilmesi için trend üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. Trend üzerinde 1.210 - 1.216 ve 1.228 seviyeleri tekrar direnç olarak önem kazanacaktır.,