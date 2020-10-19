Salgın kaynaklı endişeler ile jeopolitik gelişmeler önemini koruyor

Piyasa Gündemi

Vaka sayılarındaki artış ve salgın kaynaklı endişeler aşağı yönlü risk unsuru olarak izleniyor. ABD’deki teşvik paketi görüşmeleri de önemini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü yeni doğalgaz rezervini açıklarken, 85 milyar metreküple toplam rezerv 405 milyar metreküp oldu. Hafta sonu Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim ve tansiyon artış kaydederken, bölgedeki gelişmeler piyasaların takibinde yer alacaktır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler



• 15:00 Fed Başkanı Powell’ın Konuşması Önem: Yüksek

• 15:45 ECB Başkanı Lagarde’ın Konuşması Önem: Orta

BIST-100 Güne Başlangıç

Perşembe günkü kayıpların ardından küresel hisse piyasalarında cuma günü tepki alımlarının etkili oldu. Hisse piyasaları açısından salgın kaynaklı gelişmeler ve ABD’deki teşvik paketi görüşmeleri gündemdeki önemini koruyor. BIST-100 Endeksi cuma gününü bankalar öncülüğünde etkili olan alımlarla %1,04’lük yükselişle 1.192,73 puandan tamamladı. ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelileri bu sabah alıcılı bir seyir izliyor. Asya piyasalarında genel olarak yeşil bir renk hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif alıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 7,89 – 7,90 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:35 itibariyle 7,92’li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Yurt dışı piyasalardaki toparlanma, TBMM’ye sunulan teşvik paketi ve bankalar öncülüğünde etkili olan alımlarla yukarı yönlü seyrini sürdüren BIST-100 Endeksi haftayı 1.192,73 puandan tamamladı. Şu ana kadar geri çekilmelerin sınırlı kaldığı ve pozitif teknik görünümün korunduğu endekste yükselişlerin devamında 1.205 seviyesi kısa vadeli ilk direnç konumundadır. 1.205 direnci üzerindeki kapanışlarda endeksteki alıcılı seyrin korunduğu ve tarihi zirvelere doğru (1.245) bir hareketin yaşandığı görülebilir. Küresel çapta riskli varlıklarda satış baskısının artış kaydetmesi durumunda ise 1.182 - 1.170 ve 1.155 seviyeleri kısa vadeli ilk destek noktalarıdır. 1.155 desteği altında ise 1.141 – 1.135 bölgesi önemli bir destek olarak önem kazacaktır.