Salgın endişeleri ve aşı tedarikindeki sıkıntılar satış baskısını artırıyor

Piyasa Gündemi

Salgın kaynaklı endişeler risk iştahı üzerinde son dönemde baskı oluştururken, bu endişelere ek olarak Avrupa’da aşı tedariki konusunda yaşanan sıkıntılar dün riskli varlıklarda satış baskısının artış kaydetmesine neden oldu. Fed Başkanı Powell açıklamasında destekleyici duruşun korunacağı mesajını yineledi. Bugün TCMB’nin yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısı gerçekleşecek olup, enflasyon tahmini ve verilecek mesajlar önemli olacaktır.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler



• 10:30 Türkiye – TCMB Enflasyon Raporu Önem: Yüksek

• 16:30 ABD - GSYH 2020/4Ç Önem: Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Salgın kaynaklı endişeler, Avrupa’da aşı tedariki konusunda yaşanan sıkıntılar ve ABD – AB arasındaki aşı kaynaklı gerilimin artması dün küresel hisse piyasalarında satışların derinleşmesine neden oldu. BIST-100 Endeksi yurt dışındaki zayıf görünüm ve teknik satışlarla günü %4,50’lik sert bir düşüşle 1.467 puandan tamamladı. ABD borsaları günü ilerleyen bölümde sertleşen satışlarla %2’leri aşan düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir izleniyor. Asya piyasalarında kırmızı bir renk hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif satıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 7,39 – 7,40 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:40 itibariyle 7,42’li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

BIST 100 Endeksi’nde pandemi sürecinden sonraki en sert satışlardan biri gerçekleşti. Önceki gün son yükseliş trendinin hemen altında kapanan endekste, öğle saatlerinde gelen satışlarla bu trendin altındaki görünümün netleşmesi teknik baskıyı daha da artırdı. Endekste kapanış günün dip seviyelerinden ve aynı zamanda ekim sonunda başlayan yükselişin düzeltmesinde %23,6 seviyesinin bulunduğu 1.467 seviyesinden gerçekleşti. Dünkü sert satışların ardından kapanışın da günün dip seviyesinden gerçekleşmesi negatif görünümün devam edebileceğini işaret etti. Bugün 1.467 seviyesinin altında 1.428 ve 1.396 izleyeceğimiz ilk destekler olacak. Dünkü sert satışların ardından bugün görülebilecek gün içi tepki hareketlerine temkinli yaklaşmak faydalı olabilir.