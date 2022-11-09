Şalgam suyunun yolculuğu, Konya’daki mor havuç hasadı ile başladı

Türkiye’de üretilen ve 35’ten fazla ülkeye ihraç edilen şalgam suyunun yolculuğu, Konya Ereğli’de üretilen ve şalgamın ana maddesi olan mor havuç hasadı ile başladı.

Her yıl sonbaharda hasadı yapılan mor havuçlar, ayıklanıp temizlendikten sonra 35 günlük fermentasyon sürecinden sonra şişelenip Türkiye’nin dört bir yanına ve 35’i aşkın ülkedeki tüketicilerine ulaştırılıyor. Türkiye’nin önde gelen şalgam suyu üreticisi olan Doğanay, Anadolu’nun geleneksel lezzetlerinden mor havucun hasadına Konya’da başladı. Hasada ünlü şef Mehmet Yalçınkaya da katıldı.

Şalgamın ana maddesi olan mor havucun çoğunluk tarafından bilinmediğine dikkat çeken Şef Mehmet Yalçınkaya, “Şalgam mor havuçtan üretiliyor. Lifli ve sert bir sebze. Mor havucu kesin, parmağınızı sürün, göreceksiniz ki rengin canlılığı ve baskınlığı ile parmak izi bile verebilirsiniz. Şalgamda renklendirici bulunmuyor, rengi tamamen mor havuçtan geliyor. Mor havuç diğer havuç türlerine göre çok daha fazla antioksidan içeriyor. Hep söylüyoruz, kırmızı-mor sebzeler çok faydalı. Mor havuç, su, kaya tuzu ve bulgur mayası ile 35 günde fermente ediliyor. Fermente olduğu için hazmı kolaylaştırıyor, mideyi şişirmiyor. Soframızdan yaz kış eksik etmememiz gereken bir içecek. Ayrıca 20 farklı yemeği şalgamla pişirmeyi denedik; özellikle kuskus, pilav gibi yemeklerde kullanılınca lezzeti katlıyor” şeklinde konuştu.

Şalgamın genellikle et yemekleriyle tüketildiğini kaydeden şef Mehmet Yalçınkaya, “Ayrıca bizim tencere yemeklerimizin yanında da çok yakışan bir içecek. Balıkla tüketimi de çok uyumlu. Son dönemde gençlerde ve çalışan kesimde şalgam suyu tüketiminin arttığını görüyorum. Öğle yemeklerinde bile şalgam söylemeye başladılar ki, bu sofra kültürümüzün gelişimi açısından sevindirici” dedi.

Gözde Balkan: “En kaliteli ve lezzetli şalgamı üreterek daha çok tüketiciye ulaşmak istiyoruz”

Şalgamın üretim sürecinin diğer içeceklere göre çok daha zahmetli olduğundan bahseden Doğanay Gıda Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gözde Balkan şöyle devam etti: “Şalgamın yolculuğu mor havuç tarlasında başlıyor. Hasadı yapılan havuçlar fabrikamızda işlenmeye hazır hale getirilip bulgur ve kaya tuzu ile tam 35 gün boyunca fermente oluyor. Üretim tesisimizde son teknolojileri kullanıyoruz ve fermente içeceklerde oldukça zor olan ürün kalite standardını yakalamak ve tüketicilerimize en lezzetli ürünü sunmak için üretim, kalite ve AR-GE ekiplerimizdeki 14 gıda mühendisimizle çalışıyoruz. Sözleşmeli tarım yaptığımız çiftçilerimize en iyi tohumu sağlıyor, toprağın en iyi şekilde işlenip doğru zamanda hasat yaparak sonunda en kaliteli ve lezzetli şalgamı elde etmek konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Bu sayede, Türkiye’de pazar lideriyiz ve dünyada da 40 ülkeye şalgam ihraç ediyoruz, bundan sonraki amacımız da bu geleneksel lezzetin özelliklerini, faydalarını anlatarak çok daha fazla tüketiciye ulaştırmak.”

Sahrap Soysal: “Şalgam sağlıklı ve lezzetli bir içecek”

Hasada katılan şef ve yemek yazarı Sahrap Soysal ise, mor havucun yüzyıllardan beridir üretildiği, sarı havucun atası olduğunu belirtti. Soysal, “Mor havucun yemeklerde kullanımı da oldukça yaygın, çorbası, yahnisi ve dolmasının yapıldığını görüyoruz. Yemeklere de rengini veren mor havucun zamanla turşusu da yapılmış ve bu mayalanma ile beraber enfes şalgam lezzeti ortaya çıkmış. Şalgam özellikle fermente ve şekersiz bir içecek olduğundan oldukça sağlıklı. Ben yemeklerin yanında şalgamı sıklıkla tüketiyorum” diye konuştu.