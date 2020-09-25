banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
6-8 Ekim Kobani olaylarında ne yaşanmıştı?
6-8 Ekim Kobani olaylarında ne yaşanmıştı?
Botoks skandalında flaş gelişme: İzmir'de yakalandılar, birbirlerini suçladılar
Botoks skandalında flaş gelişme: İzmir'de yakalandılar, birbirlerini suçladılar
Meteoroloji'den yağış uyarısı
Meteoroloji'den yağış uyarısı
Resmi Gazete başlıkları
Resmi Gazete başlıkları

Salçalık biberler tarlada çürüyor

SALÇALIK BİBERLER TARLADA ÇÜRÜYOR

Ekonomi 25.09.2020, 10:26
4
Salçalık biberler tarlada çürüyor

Bursa’da salçalık biber hasadına başlayan çiftçiler geçen yıl 2 liraya sattıkları bibere bu yıl 40 kuruşa alıcı bulamıyor. Salçalık biberler tarlada çürümeye başladı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde salçalık biber ekimini yapan üreticiler geçtiğimiz yıl sofralık olanını 3 liradan salçalıkları ise 2 liradan satmıştı. Bu yıl da ekim yapan çiftçiler sofralık biberin 1 liraya salçalıkların ise 40 kuruşa düşmesi sebebiyle kara kara düşünüyor.

Geçtiğimiz yıla oranla maliyetleri artan ancak tarlada fiyatı 40 kuruşa kadar düşen salçalık biber, çiftçiyi kara kara düşündürüyor. Ürün tarlada kalırken, 4 ton biberden masrafları çıkarttıktan sonra 400 lira para kaldığını söyleyen çiftçiler çözüm bekliyor.

Biberlerin tarlada çürümeye başladığını ifade eden üretici Ersin Demir, "Salçalık biber hasadı başladı. 10 gündür salçalık biberin alıcısı yok, alıcı olmadığı için tarladaki biberler çürümeye başladı. Fiyatlar çok düşük. Geçtiğimiz yıl sofralık olanını 3 liradan satıyorduk bu yıl 1 lira.Geçtiğimiz yıl 2 liraya sattığımız salçalık biber bu yıl 40 kuruşa düştü. Bu fiyatlarla biber masrafını kurtarmıyor. Geçen yılki girdiler ile bu yılki girdiler arasında yüzde yüz artış var.Geçen yıl ektiğimiz ürünler ile bu yılki ürünler arasında fiyatta yüzde yüz gerileme var. Biber hem 40 kuruş, hem de alıcı yok 10 gündür alıcı olmadığı için tarlada çürümeye mahkum kaldı" dedi.

Diğer üreticiler ise, "Bu yıl emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Geçtiğimiz yıl fiyatlar güzeldi. Bu yıl çok kötü bir yıl yaşıyoruz. Tarlada olan biberlere alıcı çıkmazsa hepsini sürüp yeni sezona hazırlayacağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçesinde salçalık domates için de benzer kriz yaşanmış, salça fabrikalarının oyunuyla fiyatların dip yapması üzerine devreye Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin’in teşebbüsüyle Türk Şeker Fabrikası girip ürünleri satın almıştı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 25 Eylül 2020
İmsak 05:23
Güneş 06:48
Öğle 13:01
İkindi 16:23
Akşam 19:04
Yatsı 20:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Antalyaspor 2 4
7. Hatayspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Sivasspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Ankaragücü 1 0
20. Çaykur Rizespor 2 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Samsunspor 2 4
3. Adana Demirspor 2 4
4. Adanaspor 2 4
5. Tuzlaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. İstanbulspor 2 3
10. Bandırmaspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Altay 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Akhisar Bld.Spor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Man City 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Wolverhampton 2 3
13. Newcastle 2 3
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0