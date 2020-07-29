banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Corona aşısı daha satışa çıkmadan kapış kapış satılıyor
Corona aşısı daha satışa çıkmadan kapış kapış satılıyor
Tranç, döş, bonfile... Kurbanlık hayvanın neresinden hangi et çıkar?
Tranç, döş, bonfile... Kurbanlık hayvanın neresinden hangi et çıkar?
Rusya Büyükelçiliği'nden vize açıklaması: 'Bugün başlıyor'
Rusya Büyükelçiliği'nden vize açıklaması: 'Bugün başlıyor'
Arefe günü hangi ibadetler yapılır? Arefe günü oruç tutulur mu?
Arefe günü hangi ibadetler yapılır? Arefe günü oruç tutulur mu?

Sakin Kent’te bayram doluluğu yüzde 100’e ulaştı

YERLİ TURİSTİN EN GÖZDE TATİL MERKEZİ HALİNE GELEN MUĞLA’DA ‘SAKİN KENT’ AKYAKA’DAKİ OTELLERDE KURBAN BAYRAMI DOLULUK ORANI YÜZDE 100’LERE ULAŞTI.

Ekonomi 29.07.2020, 16:28
4
Sakin Kent’te bayram doluluğu yüzde 100’e ulaştı

Kovid-19 tedbirler kapsamında kapılarını açan turizm tesisleri Kurban Bayramı öncesi konuklarını ağırlamaya başladı. Yerli turistin en fazla rağbet gösterdiği Muğla’da bayram öncesi hareketlilik başladı.

Muğla’nın ‘Sakin Kent’ unvanlı tatil beldesi Ula’nın Akyaka Mahallesi’ndeki otellerde Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlanırken, müşteriler de yavaş yavaş otellere gelmeye başladı. Yıldızlı otelin bulunmadığı, genellikle apart tipi tesislerin bulunduğu Akyaka’daki tesislerin doluluk oranı yüzde 100’lere yaklaştı.

Akyaka’da butik otel işletmecisi Mehmet Gümüş, “Biz Akyaka’da pandemi nedeniyle biraz sıkıntı yaşıyorduk. Belki olmaz diye tereddüte düşmüştük ama şu anda gayet güzel gidiyor Muğla ve Ege civarı. Akyaka’da da oteller dolu. Burada çok yıldızlı otel olmadığı için şu anda burada yer yok desek olur. Burada her keseye uygun konaklama olanakları olduğu için herkes burayı tercih ediyorlar” dedi.

Pandemi ile ilgili önlemleri aldıklarını belirten Hafize Nizamoğlu Acar, “Pandemi konusunda gerekli önlemleri aldık. Misafirlerimizin bu konuda bize duyduğu güven çok önemli. Şu anda otelimizde yüzde 70 bir doluluk mevcut. Bayram içinde bu oran artacaktır diye düşünüyorum. Önemli olan önlemleri almak ve güvenlerini sağlamak” derken, yerli turistin Akyaka’yı tercih nedenlerini şöyle açıkladı:

“Bir kere Akyaka yavaş şehir. Onun dışında butik oteliz. Butik işletmeler oldukça tercih sebebi şu anda. Akyaka konumu itibari ile de misafirlerimiz için cazip bir tatil merkezi."

Yorumlar (0)
banner378
32°
açık
Namaz Vakti 29 Temmuz 2020
İmsak 04:04
Güneş 05:50
Öğle 13:16
İkindi 17:11
Akşam 20:31
Yatsı 22:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25