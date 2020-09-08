SAKİN GÜNDEM PİYASALARI BEKLEMEYE İTİYOR
ÜNLÜ & Co'mment: “Sakin gündem piyasaları beklemeye itiyor” değerlendirmesinde bulundu.
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ABD piyasalarının kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde volatilite düşük kalırken varlık fiyatlarının ağırlıklı olarak iyimser bir performans sergilediğini gördük. Bugün ABD piyasalarının işlemlere açılmasıyla birlikte küresel ölçekte hareketliliğin bir miktar artacağını düşünüyoruz. Ancak önümüzdeki iki gün boyunca fiyatlamalara etki edecek önemli bir konu başlığının olduğunu söylemek zor. Bu noktada günün sonunda temkinli iyimserliğe işaret eden büyük resimde anlamlı bir farklılık görmeyi beklemiyoruz. ABD Başkanı Trump’ın Çin ile ekonomik ilişkileri sınırlayacaklarına dair açıklamalarına da piyasalar önemli bir tepki vermiş değil. Perşembe günkü ECB toplantısını bu hafta risk iştahını şekillendirebilecek yegâne konu başlığı olarak görmeye devam ediyoruz.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul yeniden 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde. Arka arkaya 5 işlem gününde 200 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış yapan BIST-100 endeksi Cuma günkü yükselişin devamı niteliğinde olan dünkü alımlarla bu seviyeyi yeniden aşmayı başardı. Ancak endeksin teknik anlamda daha iyimser bir zeminde hareket etmesi için sırasıyla 1100 ve 1120 seviyelerini geride bırakması gerektiği düşünüyoruz. Diğer taraftan Doğu Akdeniz’deki gerilimin azalması durumunda bunun da endekse önemli ölçüde katkı sağlamasını bekleriz.
Kaynak: Matriks
EUR/USD destek bulmaya çalışıyor. 1,20’nin üzerini gördükten sonra hızlı bir şekilde geri çekilen EUR/USD’de 1,1770’in üzerinde kalınması durumunda yukarı yönlü eğilimin fiyatları yeniden 1,1900’a yaklaştırması şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak şimdilik büyük resimde önemli bir farklılık olduğunu söylemek zor. Öyle ki, kısa vadeli indikatörler fiyatlardaki yukarı yönlü eğilimi teyit etmemeye devam ediyor. Bu noktada, 1,1900’un üzerinde rakamlar görsek bile bunun güçlü bir iyimserlik yaratması kolay görünmüyor. Bu noktada, Perşembe günkü toplantıda ECB’nin değerli EUR’ya karşı bir sözlü bir müdahalede bulunabileceğini hatırlatmakta da fayda görüyoruz.
USD/TL’de yukarı yönlü denemeler devam ediyor. Haftaya başlarken kısmen ABD piyasalarının kapalı olmasının da etkisiyle USD/TL’de anlamlı bir değişim görmedik. Buna karşın 7,45’in üzerine doğru denemelerin sürmesi dikkat çekiyor. Bugün ABD piyasalarının da açılacak olması ile kurda hareketlilik biraz daha artabilir. Haftanın geri kalanında TL’deki değer kaybının diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden ayrışarak devam etmesi durumunda Merkez Bankası’nın buna ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yukarı çekerek cevap verebileceğini düşünüyoruz.
Kaynak: Matriks
Ons altın zayıf sinyaller veriyor. ABD piyasalarının kapalı olmasına karşın dolar endeksi haftaya sınırlı bir yükselişle başlarken bu durum altın üzerindeki baskının artmasına neden oldu. Yine de ekonomik belirsizliklerin küresel ölçekte varlığını sürdürmesi nedeniyle altındaki geri çekilmelerin önemli bir destek noktası olarak öne çıkan 1920 doların üzerinde karşılanmasını dikkat çekici buluyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça altın üzerindeki baskının göreceli olarak sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz. Ancak 1920 doların kırıldığı aksi bir senaryoda geri çekilmenin hızlı bir şekilde 1900 doların altına doğru devam etmesi şaşırtıcı olmayacaktır.
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