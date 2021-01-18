SAKİN BAŞLAYAN HAFTA HAREKETLİ DEVAM EDECEK

Haftaya başlarken ABD piyasaları Martin Luther King günü nedeniyle kapalı olacak. Dolayısıyla bugün özellikle EUR/USD gibi belirli varlık türlerinde işlem hacimlerinin ve hareketliliğin düşük kalması şaşırtıcı olmayacaktır. Yurtiçi piyasalar açısından baktığımızda ise TL varlıklar daha çok Avrupa’nın kapalı olduğu günlerden etkilendiği için ABD’deki tatilin yansımalarının göreceli olarak sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz.

Haftanın devamında ise makroekonomik veri tarafında özellikle ABD ve Euro Bölgesi’nden gelecek olan PMI rakamlarını takip edeceğiz. Öncü nitelikte olan PMI rakamları pandemi koşullarında ekonomik aktivitenin ne yönde ilerlediğini göstermesi bakımından önem taşıyor. Bu noktada ABD verilerinin göreceli olarak güçlü olduğunu düşünürsek bir kez daha Euro Bölgesi verilerinin daha fazla yatırımcı ilgisi çekeceğini düşünüyoruz.

Haftanın en önemli konu başlığını ise Perşembe günü gerçekleştirilecek olan PPK toplantısı oluşturuyor. Hatırlanacağı gibi TCMB Aralık ayında gerçekleştirdiği son PPK toplantısında ortalama piyasa beklentisini de aşarak politika faizini 200 baz puanlık artırımla %17 seviyesine taşımıştı. Dolayısıyla gerçekleşen enflasyon rakamlarına göre hesaplandığında mevcut durumda reel faiz %2,1 seviyesinde bulunuyor. Bunun da TL açısından makul sayılabilecek koruma sağladığını söylemek mümkün. Bu noktada, anket sonuçları da politika faizinde değişikliğe işaret etmiyor. Ancak enflasyonun henüz yıl içi zirve seviyeyi görmediğini düşünürsek faiz artırımı ihtimaline kapının tamamen kapalı olduğunu söylemek zor.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul haftayı 1550 direncinin altında tamamladı. Geride bıraktığımız haftada 1570 puan sınırına kadar yaklaşan BIST-100 endeksi kazanımlarını korumayı başaramayarak kapanışı teknik açıdan önemli olduğunu düşündüğümüz 1550 seviyesinin altında yaptı. Haftalık bazda bakıldığında sınırlı şekilde değer kaybeden endeksin bu seviyenin altında kalması durumunda geri çekilme riski bulunduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla 1550 puanın yeniden aşılması kısa vadeli görünümün zayıflamaması adına önem taşıyor. Öte yandan Martin Luther King günü nedeniyle bugün ABD piyasalarının kapalı olması işlem hacimlerinin küresel olarak düşük kalmasına neden olabilir. ABD’de devam eden bilanço sezonunda ise bu hafta S&P 500 şirketlerinden Bank of America, Goldman Sachs (Salı) ve Morgan Stanley, Procter & Gamble (Çarşamba) ve IBM (Perşembe) gibi şirketlerin finansal sonuçlarını takip edeceğiz.





EUR/USD’de bugün sakin bir seyir bekliyoruz. ABD piyasaları Martin Luther King günü nedeniyle kapalı olduğu için geçmiş yıllarda olduğu gibi EUR/USD’nin bugün oldukça dar bir bant aralığında ve düşük hacimle işlem göreceğini tahmin ediyoruz. Mevcut seviyelerden çok fazla uzaklaşmayacağını düşündüğümüz paritede günün sonunda da anlamlı bir değişim görmeyi beklemiyoruz. Haftanın devamında ise PMI rakamları ve ECB toplantısı paritede hareketlilik yaratabilecek ana konu başlıkları olarak öne çıkıyor.

TL PPK toplantısının olduğu haftaya sakin giriyor. Ağırlıklı piyasa beklentisi Perşembe günkü PPK toplantısından faiz değişikliği çıkmayacağı yönünde. Bu açıdan baktığımızda toplantının kur üzerinde önemli bir etki göstermesini beklememek gerekir. Ancak enflasyonun henüz zirve yapmadığını düşünürsek sınırlı bir artırıma kapı kapalı değil. TCMB’nin bu opsiyonu kullanmayı tercih etmesi durumunda TL’nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden de pozitif ayrışarak güç kazanmasını bekleriz. Bu noktada toplantı tarihine kadar küresel risk iştahında ciddi bir değişim olmaz ise kurda ağırlıklı olarak 7,30-7,50 bandının geçerli kalmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Toplantı sonrasında ise TCMB’nin vereceği karar ve açıklamalar kısa vadeli performansta yön gösterici olacaktır. Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin ise Cuma günü Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapması bekleniyor. Genel beklenti kurumun B+ olan notta ve durağan olan görünümde değişiklik yapmayacağı yönünde.

Ons altın yeni haftaya zayıf başlıyor. ABD’de Biden yönetiminin yeni bir teşvik paketi açıklamasının yanında Fed Başkanı Powell’ın ekonominin istenen seviyenin oldukça uzağında olduğuna vurgu yaparak faiz artırımına uzun bir zaman olduğunu hatırlatması değerli metallerin haftanın son işlem gününde kısmen destek bulmasını sağladı. Ancak kalıcı olamayan bu destek kısa vadeli görünümü değiştirmiş değil. Özellikle altın fiyatları açısından baktığımızda daha iyimser bir tablodan söz edebilmek için önemli ölçüde uzaklaştığımız 1865-1870 doların aşılması gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz.

