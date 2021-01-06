Sakarya’ya 14 milyar 700 milyon liralık yatırım

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kaynarca ilçesinde altyapı çalışmalarına başlanılan 15 bin kişiye istidam sağlanması planlanan 14 milyar 700 milyon liralık Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi inşaat alanını gezerek incelemelerde bulundu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kaynarca ilçesine bir dizi ziyaretler gerçekleştirerek 15 bin kişiye istidam sağlanması planlanan 14 milyar 700 milyon liralık Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi inşaat alanını gezerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden gelinen aşamaya dair bilgiler alan Vali Kaldırım, Sakarya’nın, ülkenin yeni üretim üssü olma yönünde kararlılıkla ilerlediğini, 200’ü aşkın sanayi parselinde büyük bir yatırımla 15 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefledikleri Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin altyapı çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Toplam 315 hektarlık alanda kurulacak ve stratejik sektörlerin yeni üretim merkezi haline gelecek olan OSB’nin, özellikle Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi firmalarını bünyesinde bulunduracağını belirten Vali Kaldırım, Sakarya için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Sonrasında Kaynarca ilçesini gezen Vali Kaldırım, Türkiye’nin en geniş ve uzun kumsallarından birine sahip olan Karaboğaz sahilinde yürüyüş yaparak planlanan turizm yatırımları ve projeleri hakkında yetkililerle istişarelerde bulunup yapılan çalışmalara dair bilgiler de aldı. Doğal güzellikleri, gölleri ve eşsiz bir Karadeniz sahiline sahip olan Kaynarca ilçesinin turizm alanında hak ettiği yeri alabilmesi için tüm aktör ve paydaşlarla birlikte önemli projeler geliştirdiklerine değinen Vali Kaldırım, Organize Sanayi Bölgeleri ile de ilçenin yatırım alanında tam bir cazibe merkezi haline geleceğini ifade etti.