Sakarya’da 43 fabrikanın resmi açılışı yapıldı

Sakarya’da 43 fabrika ve bir lojistik merkezinin yanı sıra 3. OSB’ye ait idari ve sosyal tesisler ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansının desteklediği iki projenin toplu açılış ve imza töreni gerçekleştirildi. Programda konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “Şehrimizin önü açık. İnşallah şehrimiz ihracatta 7’nci ama ilk 5’i hedefliyor. Sadece ülkemizin değil dünyada da önemli bir üretim ve cazibe merkezi olmayı hedefliyor” dedi.

Sakarya’da bulunan 43 fabrika ve bir lojistik merkezinin yanı sıra 3. OSB’ye ait idari ve sosyal tesisler ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansının desteklediği iki projenin resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi’ndeki açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yatırımcılar, sanayiciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya’mız tarımı, sanayisi, sporu, kültürü ve doğanın tüm renklerini bünyesinde barındıran nadide şehirlerden birisidir. Hayata geçirdiğimiz projelerimizi kısa vadeli değil, uzun vadeli olarak planlıyor, buna göre çalışıyor ve buna göre hesap kitap yapıyoruz. Ağır sanayi, tarım, savunma sanayi, turizm gibi pek çok farklı sektör, ulaşım imkanları, coğrafi avantajları, sanayi alt yapısı, limanı, demiryolu gibi avantajları ile Sakarya adete bulunmaz bir nimet. Şehrimizin kimliğini kaybetmeden gelişmesi için kadim medeniyetimizin çizgisinden sapmadan dünya ile bütünleşmeye gayret ediyoruz. Yarınlarımızı daha iyi yerlere getirecek olan gençlerimiz için yenilikler düşünüyor, planlar yapıyor ve samimi adımlar atıyoruz. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile iş birliğimiz sürüyor. Şimdi de yeni bir projeye başlıyoruz. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde belediye ve halk el ele atıksız bir geleceğe projesini hayata geçiriyoruz. Bu sıfır atık politikası ile çevrenin sağlığını koruyarak kalitesini artıracak, atık çöp miktarını azaltacak, ekonomik verimliliği destekleyecek ve atık toplayıcılığı yapan hemşehrilerimize sunduğumuz iş imkanı ile sosyo-ekonomik düzeyleri arttırılacak. Bugün burada toplu açılışlarını gerçekleştireceğimiz Söğütlü Organize Sanayi Bölgemizdeki tüm firmaların Sakarya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Şehrimizin önü açık”

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise, “Çok kıymetli iş adamlarımızın yaptığı yatırımların açılış töreni ve içerisinde bulunduğumuz Söğütlü OSB’nin yönetim binası, camisi, sosyal donatı alanları, anaokulu ve ticari alanlarının açılışı vesilesi ile bir araya geldik. Sakarya’mızın sanayileşme serüveni 1992’li yıllarda başlamış. Hızlı bir yol kat etmiş ve OSB sayısını 8’e çıkartmış durumda, bunlardan 7’si aktif ve 1 tanesinde ise alt yapı çalışmaları sürüyor. Şehrimiz çok güzel odaklandı. Bütün aktörleri ile iş birliği halinde çalışıyor. Tarım, sanayi ve turizmde el ele verilerek çalışılıyor. Şehrimizin önü açık. İnşallah şehrimiz ihracatta 7’nci ama ilk 5’i hedefliyor. Sadece ülkemizin değil dünyada da önemli bir üretim ve cazibe merkezi olmayı hedefliyor. Bu OSB’lerin kurulmasında emeği olan bütün herkesi tebrik ediyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. Burası sanayi dostu bir şehir, sanayiyi ve iş dünyasını destekleyen bir şehir. Ben bu açılışların şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Program kurdele kesimi ile son buldu.