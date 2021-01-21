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Saimbeyli turizme kapılarını açıyor

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde Ortaçağ döneminden kalma Saimbeyli Kalesi ve ekoturizmin göz bebeği olacak Obruk Şelalesi ile ilk kez turizme kapılarını açacak olan Hançer Kanyonunun tanıtımı için çalışmalara başlandı.

Ekonomi 21.01.2021, 11:23
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Saimbeyli turizme kapılarını açıyor

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde Ortaçağ döneminden kalma Saimbeyli Kalesi ve ekoturizmin göz bebeği olacak Obruk Şelalesi ile ilk kez turizme kapılarını açacak olan Hançer Kanyonunun tanıtımı için çalışmalara başlandı.

Saimbeyli Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, ilçede oluşturduğu proje ekibi ile geçmişin izlerini taşıyan Saimbeyli Kalesi, endemik tür mavi kelebekler, Obruk Şelalesi ve Hançer Kanyonu’nu turizme kazandırarak ilçe ekonomisinin canlandırılması için çalışmalar yapıyor.

4 ay önce ilçeye atanan Kaymakam Kadiroğlu, ilçenin mavi kelebekleri, doğa turizmi ve yöre halkının ürettikleri kilimler ile marka bir ilçe yolunda devletin desteği ile kalkınacağını söyledi.

“Saimbeyli Torosların gözbebeği”

İlçenin doğal güzelliklerini dünya turizmine kazandırma hedefinde olduklarını ifade eden Kaymakam Kadiroğlu, “İlçemizde inanılmaz bir turizm potansiyeli var ve bunun yüzde 10’u kullanılmakta. Yakın illerimiz ve çevremizde bunu bilen sayısı çok az. Kaymakamlık bünyesinde turizm ve tarım için proje ofisi kurduk. Projeler ile ilçemizi dünya turizminin göz bebeği yapmak istiyoruz. Valimiz Adana’mızın turizm yönünden gelişmesi için tüm desteği veriyor. Turizm tarım yönünde projeler yaparak eğitimcilerle oluşan mesai gözetmeden çalışan ekibimiz var. Saimbeyli Kalemiz, Hançer Kanyonu, mavi kelebeklerimiz, Obruk Şelalemiz var. Saimbeyli Torosların göz bebeği konumunda” dedi.

“Her mevsim turizm potansiyeli var”

Kamp alanı yapılacak çok fazla yeri olduğunu söyleyen Kadiroğlu, “Turizm potansiyeli çok yüksek. Ekoturizm olarak kelebek çeşitliliğinin yüzde 40’ı bu ilçemizde bulunmakta. İlçemiz ilkbahar, yaz ve sonbaharda turizm potansiyeli var. İlçemizdeki meşhurları saymakla bitmez ama dünyaya ihraç edilen kirazımız, el dokuması kilimlerimiz var. Amacımız bunu dünyaya anlatarak turizmden ilçemizin hak ettiği payı alması bekliyoruz. Binlerce yıllık tarihe sahip muhteşem doğal güzellikleri olan mavi kelebekler ile birlikte tüm vatandaşlarla birlikte ziyaret etmelerini bekliyoruz” diye konuştu.

“Keşfedilememiş kanyonu geliştireceğiz”

Saimbeyli’nin turizm, tarım ve el sanatları konusunda gelişmesi için Kaymakam Fırat Kadiroğlu’nun önderliğinde yoğun bir mesai yaptıklarını kaydeden Proje Koordinatörü Öznur Kara Peynirci ise, “Hançer Kanyonu başta olmak üzere ilçemizdeki tarihi ve doğal güzellikleri hedef aldık. Henüz keşfedilememiş ilçemizde bilinmeyen bir konumda olan kanyonumuzu geliştirip cam terasları ile eko turizme kazandırmak için proje çalışmalarını sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Proje ekibinde yer alan Erhan Sarıtosun da ilçenin gelişmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, “Saimbeyli Kalesi, Hançer Kanyonu, Obruk Şelalesi bölgemizin önemli turizm potansiyeli olan yerlerimiz. Turizmden hak ettiği payı alması için çalışmalarımız hızla sürüyor” dedi.
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