Sahte para nasıl anlaşılır? Dolar ve Türk lirasında sahte para kontrolü; 100 TL, 200 TL, 50 TL...

Günümüz problemlerden birisi de sahte para. Elinize sahte para geçtiğinde anlamanızı kolaylaştıracak yöntemler var. Peki, sahte para nasıl anlaşılır? Sahte parayı anlama yöntemleri...

SAHTE PARA NASIL ANLAŞILIR?

ATATÜRK GÖRSELİ

Gerçek olan paraların üzerinde oldukça hafif duran ufak bir Atatürk görseli bulunur. Kâğıdı aydınlık bir yere tutup geriden baktığınızda bu görseli fark edebilirsiniz.

Sahte paralarda Atatürk görseli bulunmayabilir ya da kabartma şeklinde yapılabilir ve elinizi dokunduğunuzda bunu hissedebilirsiniz. Ancak gerçek parada bulunan Atatürk görseli kabartmalı değildir.

KABARTMA BASKISI

Türk paralarında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yazısı ve para üzerindeki görseller kabartmalı baskı ile hazırlanmıştır. Parayı elinize aldığınızda bu kısımlara elinizi sürdüğünüzde kabartma hissini almış olmanız gerekir.

Sahte paralarda ise kabartma yoktur ve elinizle üzerine dokunduğunuzda hiçbir şey hissetmezsiniz.

Gerçek paranın üzerinde bulunan resimler baskı ile hazırlandığı için dokunulduğunda kabartı hissedilir.

KAĞIDA GÖMÜLÜ EMNİYET ŞERİDİ

Türk paralarının üzerinde banknota gömülmüş şekilde emniyet şeridi bulunur. Kağıdın her iki tarafından da görünen emniyet şeridi sahte olan paralarda sadece tek tarafından görünür. Sahte para üzerinde bulunan şeritte banknot değeri ve TL yazısı bulunmayabilir.

HOLOGRAM ŞERİT

Paranın üzerinde ışığa tutulduğunda görünen ve farklı desenlerin oluşturduğu hologram şeritler bulunur. Farklı motiflerin görüneceği bu şeritte dikdörtgen bir şekil bulunur. Şekil ışığa tutulduğunda banknotun kaç TL olduğu burada görünür. Ayrıca ‘’TL’’ yazısı da buradaki motifin içerisinde görünebilmektedir.

Sahte olan paralarda hologram şerit üzerindeki motifler görünür. Ancak TL yazısı ve paranın değeri görülmeyebilir. Hologram ışığa tutulduğunda motiflerini göstermeyebilir.

RENK TONU VE KALİTE

Gerçek paralar kâğıt olarak oldukça kalitelidir ve beyaz kâğıtlar gibi ince değildir. Renk tonu hâkim kremdir. Belirli bir kalınlığı olan gerçek paralar zamanla eskiyebilir ancak kalınlığı her zaman aynı olacaktır. Sahte paraların kalınlığı az olabilir ya da gerektiğinden daha fazla olabilir.

BOYA KOKUSU

Matbaalarda ve atölyelerde üretilensahte paralardan gerçek parada asla olmayan bir boya kokusu almanız olası.

BİRLEŞEN ŞEKİLLER

Kağıt paraların üzerinde hemen sol kısımda bazı şekiller bulunur. Bu şekiller paranın hem ön hem de arka yüzünde bulunur. Işığa tutulduğunda ise bu şekiller birbiri ile birleşir. Sahte paralarda ise bu şekiller bir araya gelmez, ayrık durabilir ya da hiç görünmeyebilir.

BRAİLLE ALFABESİ

Gerçek paraların üzerinde Braille alfabesi ile yazılmış kısımlar bulunur. Noktalarla işaretlenmiş olan bu bölüm paranın ön yüzünde bulunur. Filigranın sol üst köşesinde yer alan bu noktalara dokunulduğunda hissedilecektir. Sahte paralarda en önemli farklardan biri budur ve kolay kolay eklenmemesinden dolayı gerçek ile sahte para bu ayrımla anlaşılabilir.

ULTRAVİYOLE FARKLILIKLAR

Gerçek paraların üzerinde kılcal lifler bulunur. Ultraviyole ışığın tutulması ile bu lifler mavi ve kırmızı olarak görülür. Sahte paralarda ise bu lifler görünmeyecektir.

Ultraviyole ışık altına tutulduğunda gerçek paralar parlama yapmaz. Tam tersine mat görüntüsünü korur.

Gerçek para ultraviyole ışığa tutulduğunda Atatürk resminin üzerinde paranın kaç TL olduğu kırmızı şekilde parlayacaktır. Ayrıca para üzerindeki emniyet şeridi de bu ışınla kırmızı şekilde parlayacaktır. Seri ve sıra numaraları parlak kırmızı ve yeşilimsi şekilde görünecektir. Sahte para üzerinde bütün bu parlamalar olmaz.

PARA GENİŞLİĞİ VE GERÇEĞİYLE KONTROL

Sahte paradan şüphelenen kişiler ellerindeki gerçek paralarla sahte olduğunu düşündükleri ile karşılaştırabilirler. Sahte paraların renkleri daha mat olmakla birlikte üzerindeki resimlerin boyutları değişik görünebilir.

Sahte Dolar Nasıl Anlaşılır?

Sahte dolar kağıt kalitesinden, doların şeklinden, renginden ve şeridinde yazan USA yazısından tespit edilir. Paranın ipi içinde yazı bulunması gerekir. Sahte paralarda bu özelliği taklit edemezler. Bu nedenle de elinize geçen parayı ışığa tutarak yazılar yazan güvenlik şeridine dikkatli bir şekilde bakmanız gerekir. Şeritte USA yazısı ve banknotun tutarının yazması gerekir.

Doların Sahte Olup Olmadığını Anlama Yöntemleri Nelerdir?

Doların sahte olup olmadığını anlamak için bazı yöntemler uygulamanız gerekir. Bu sayede elinizdeki dolarların sahte mi gerçek mi olduğunu hızlı ve pratik bir şekilde öğrenme şansı bulabilirsiniz. Doların sahtesini anlamak için takip etmeniz gereken adımlar ise;

Doları ışığa tutmanız gerekir. 10, 20 ve 50 dolarlık banknotların sağ üst köşesinde ışığa tuttuğunuz zaman renk değiştiren bir bant yer alır. Portrenin etrafında bulunan çizgiler düz gider. Bu çizgiler, buğulu ya da yamuk görünüyorsa dolarınız sahtedir. 2, 5, 20 ve 10 ABD Doları banknotlarda kupür değerleri yazı olarak yazılmış halde bulunur ve yanında ‘USA‘ ibaresi yer alır.

1996 yılının öncesinde ABD dolarında emniyet şeridi bulunmuyordu. 1996 yılından sonra üretilen dolarlara emniyet şeridi konulmaya başlandı.

Dolar banknotlarının ön ve arka yüzünde intaglio baskı tekniği kullanılarak kabartma baskı uygulanmıştır. Banknotlar üzerinde yer alan portreler, seri numaraları ve bazı yazılar intaglio baskı tekniği kullanılarak basılmıştır. Banknot üzerinde parmaklarımızı dolaştırdığınız zaman kabartma baskıyı rahatlıkla hissedebilirsiniz.