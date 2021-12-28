Sahne XL etkinliği hibrit olarak gerçekleşti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) girişimci ile yatırımcıları bir araya getirdiği Sahne XL, yılın ikinci etkinliğini hibrit olarak gerçekleştirdi.

İTO tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Mezkezinde, pandemi sonrasında online olarak gerçekleştirilen Sahne XL etkinliği, BTM’nin Fulya’daki yerleşkesinde bu kez hibrit olarak gerçekleştirildi. Geleceğe Dönüş ana teması ile gerçekleştirilen etkinlik fiziki katılımın yanı sıra online platformlardan da canlı olarak izlenebildi. Etkinliğin açılış konuşmalarını İTO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Doğan Salman ve BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı gerçekleştirdi. 2 panel üzerinden oluşturulan etkinlikte ilk panel “Metaverse” (Sanal Evren) olurken ikinci panel ise Yatırımcı Geliştirme Programı Proje Lansmanı oldu. Türk girişimcilerden oluşan 16 girişimci projelerini tanıttı. Salman, “Yeni normalin bizlere neler getireceğini net olarak görememekle beraber, birçok kapının aralandığını görüyoruz. ‘Metaverse’ yani ‘Sanal Evren’ de bunlardan birisi”.

“BTM girişimlerinin toplam değerleme miktarı, 1milyar lirayı aştı”

Dünyanın pandemi sürecinden sıkıldığını ve herkesin artık normalleşmek istediğini belirten İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve BTM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Doğan Salman, “Bu pandemi bizden çok şey götürse de dünyada tüm insanların sağlık ve refahının birlikte korunmasıyla güvende olduğumuzu ve toplum olarak birlikte yaşamanın kurallarını hatırlamamıza imkan sağladı. İşte Covid 19 sonrası oluşacak yeni dünyada yeni normlara ihtiyaç duymamız da bundan dolayı” dedi.

Geride bırakmakta olduğumuz 2021’in BTM açısından son derece başarılı geçtiğini belirten Salman, “Ne mutlu ki, 2021’de 2020 yılını da geride bıraktık. 2021, BTM için tam anlamıyla bir rekorlar yılı oldu. Kurulduğu günden bu yana geçen 4.5 yıllık süreçte BTM girişimlerinin toplam değerleme miktarı, 1milyar lirayı aştı” diye konuştu.

“Yeni normalin bizlere neler getireceğini net olarak görememekle beraber, birçok kapının aralandığını görüyoruz. ‘Metaverse’ yani ‘Sanal Evren’ de bunlardan biri” diyen Salman, “Sizlere kapıyı biraz daha aralaması açısından metaverse dünyasının bize sunduklarını bugün burada düzenlenecek panelle masaya yatıracağız. Eminim ki, bu panelle birlikte metaverse’e bakış açımız biraz daha değişecek” dedi.

"2022’de de hayallerimizin peşinden koşacağız"

Sunuculuğunu teknoloji yazarı ve programcı Ahmet Can Şit’in yaptığı BTM Sahne XL’in açılışında konuşan diğer bir isim BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı oldu. Elbaşı, “Bu yıl, bildiğiniz üzere girişimcilik ekosistemi için çok önemli bir yıldı çünkü ekosisteme yapılan yatırımlar, Türk girişimlerinin gösterdiği başarılar 2021 yılına damgasını vurdu. BTM için de 2021 rekorlar yılı olarak tarihe geçti diyebilirim. İnanıyorum ki 2022 yılı bundan da daha güzel bir yıl olacak. Siz değerli girişimcilerimizle, yatırımcılarımızla, mentörlerimizle ve tüm paydaşlarımızla bir olarak 2022’de hayallerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sahne XL’nin tam da bu noktada son derece önemli bir adım niteliği taşıdığına dikkat çeken Elbaşı, “Bugün izleyeceğiniz girişimler aslında geleceği bize anlatıyor. Bu nedenle bu etkinliğimizin konseptini de ‘GeleceğeDönüş’ olarak belirledik. Çünkü gelecek startuplarla şekilleniyor” diye konuştu.

“Sanal evren konusu ele alındı”

Sahne XL etkinliği kapsamında düzenlenen ilk panel de son yılların en gözde konularından biri olan “Metaverse” (Sanal Evren) oldu. TÜBİTAK BİLGEM Başkan Yardımcısı Sadullah Uzun’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Metaverse Çağına Hazır Mısınız?” başlıklı panelde konunun en yetkin isimleri konuştu. Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş ile Loud and Proud Kurucu Ortağı Elif Çetin metaverse konusunu ele aldı.

Günün ikinci paneli ise Yatırımcı Hızlandırma Platformu: Erken Aşama Girişimler İçin Yatırımcı Geliştirme Programı Proje Lansmanı konusunda gerçekleşti. Panelin maderatörlüğünü BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı yaparken, panelistler İSTKA Genel Sekteri İsmail Erkam Tüzgen, Lima Ventures Kurucu Ortağı Ahmet Argun ile Tarvenn CEO’su Mustafa Kopuk isimlerinden oluştu. Sahne XL’de projelerini yatırımcı karşısına çıkacak kadar geliştirmiş 16 girişimci de sahne aldı ve girişimlerini tanıttı.