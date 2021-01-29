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Şahinbey Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 770 lira olacak

Şahinbey Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında, KHK ile kadroya geçen belediye işçilerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Sendika temsilcileri ile yapılan toplu iş sözleşmesine göre işçilerin ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı. Yapılan iyileştirmelerin ardından Şahinbey Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 770 lira oldu.

Ekonomi 29.01.2021, 17:03
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Şahinbey Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 770 lira olacak

Şahinbey Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında, KHK ile kadroya geçen belediye işçilerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Sendika temsilcileri ile yapılan toplu iş sözleşmesine göre işçilerin ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı. Yapılan iyileştirmelerin ardından Şahinbey Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 770 lira oldu.

Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde, Şahinbey Belediyesi ile HAK İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, Hizmet İş Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver, Hizmet İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Ahmet Hoşaf ve belediye personelleri katıldı.

"Maaşları her zaman gününde ödedik"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, göreve ilk geldikleri günden bu yana personeller ile hiçbir sorun yaşamadıklarını belirterek, “İlk göreve geldiğimiz zaman bu salonda yaptığımız toplantıda geçmiş yıllardan 8 milyon TL alacağı birikmişti. O dönemde, ‘işçinin alnının teri kurumadan verilmeli, işçiye borç olmaz’ demiştim. İlk başladığımız günden itibaren işçilerimizin maaşlarını zamanında ödediğimiz gibi ikramiyesini de geciktirmedik. Amacımız işçimize hak ettiği ücreti vermek, onlara her konuda yardımcı olmaktır” ifadelerini kullandı.

"Sigara bırakma teşviki 400 liraya çıkarıldı"

Tahmazoğlu, “Daha önce belediyemiz şirketlerinde çalışan personellerin sendika hakkı yoktu. Sendikalı olabilmeleri için ilk olarak HAK İş ile görüşmeler yaptık. Geçen yıl başlatmış olduğumuz uygulama ile sigara içmeyen işçilere 250 TL ek ödeme yapıyoruz. Şu anda personellerimizin yüzde 70’e yakını bu haktan faydalanıyor. Dileğimiz tüm personellerimizin bu haktan faydalanmasıdır. Buradaki amacımız hem personelimize destek olmak, hem de onların sağlığını korumaktır. Toplu Sözleşme ile bu yardımı 400 TL’ye çıkarıyoruz. Bizim derdimiz herkese yapılan zamları eşitlemektir. Bu destek ile personelin maaşına bakılmaksızın tümüne 400 TL destek verilmiş oluyor” dedi.

"Personellerin çocuklarına eğitim desteği sunulacak"

Belediye bünyesinde çalışan personellerin eğitim gören çocukları için de destek verileceği müjdesini veren Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Normal zammın dışında personelimizin ilkokul ve ortaokula giden her bir çocuğu için 300 TL ek ödeme yapacağız. Liseye giden öğrencisi varsa bunun için ise 400 TL ödeme yapacağız. Üniversitede okuyan öğrencisi var ise 700 TL ödeme yapacağız. Her yıl Kurban Bayramında 2 bin TL personelimize ödeme yapacağız. Kurban Bayramında işçilerimiz kurbanlarını rahat kessin istiyoruz. Ayrıca çocuğu doğan her işçiye 2 bin TL ödeme yapacağız. Evlenen işçilerimize de 5 bin TL nakdi yardım yapacağız” diyerek işçilerin yüzünü güldürdü.

"3 bin 770 liranın altında maaş olmayacak"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, işçilere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, “Bir işçi 3 bin 770 TL’nin altında maaş almayacak. Temizlik hizmetinde araç arkasında çalışan işçilerimiz, biraz daha riskli durumda çalışıyorlar onların maaşı 4 bin TL’nin altında olmayacak. İmkanlar, şartlar değiştikçe işçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Sendika başkanımız ile de görüştük. Normalde 2021 yılı için planlarımız oldu ama yıl içerisinde yaşanacak değişikliklere göre bu destekler artacak. HAK İş Genel Başkanımız Mahmut Bey’e de teşekkür ediyorum. Genel hatları tamamladık, sözleşme imzalayacağız. İşçilerimizin değişen şartlara göre rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak istiyoruz. İşçilerimize her türlü desteği sağlamaya hazırız. El birliğiyle vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"Başkanımıza teşekkür ediyorum"

Programda konuşan HAK İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, işçilerin KHK ile belediye bünyesine geçme hayalinin gerçekleştiğini belirterek, “Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Pandemi dönemi tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Özellikle özel sektörde pandemi çok ağır sorunlar oluşturuyor. Bazı sektörlerimiz işlerini durdurmak zorunda kalırken, üyelerimiz ücretsiz izine çıkartıldılar. Bazı iş yerleri zor durumda kalıca kısa çalışma ödeneğine başvurdular. Kamu kurumlarında çalışan arkadaşlarımız bu tür sorunlarla çok karşılaşmadılar. Sayın Başkanımızla bu pandemi sürecinde tüm hizmetleri yerine getiriyoruz. Çöpler toplanıyor, parklar düzenleniyor her türlü hizmetler eksiksiz yerine getiriliyor. Kamu da ve belediyelerde çalışan 450.000 arkadaşımız KHK ile kamunun işçileri oldular. Taşeronluk sistemi ortadan kaldırılıp tüm işçiler belediye bünyesine katıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibine bu konuda özellikle teşekkür ediyorum. Daha önce Şahinbey Belediye Başkanımız istese dahi sizlere bu hakları veremiyordu. Çünkü kararnamede hüküm vardı ve belli kalemler dışında iyileştirme yapılamıyordu. O süreçleri geride bıraktık. Bu toplu iş sözleşmesi ile ilk defa işçilerimizin yeni hakları olacak. Verilen hakların dışında yeni haklar içinde çalışmalarımız devam edecek. Bu süreçte Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun ortaya koyduğu samimiyetten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na sendika tarafından Hatay’da yanan ormanlara dikilmek üzere 100 adet fidanın sertifikasını takdim ederken, Başkan Tahmazoğlu bu sayıyı yükselterek her işçi için bir fidanda Şahinbey Belediyesi tarafından dikileceği müjdesini verdi.
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