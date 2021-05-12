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Sahilde turist yoğunluğu

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın bitimine 5 gün kala, Ramazan Bayramı öncesinde sahillerde yerleşik olamayan turistlerin yoğunluğu gözlendi.

Ekonomi 12.05.2021, 14:10
Sahilde turist yoğunluğu

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın bitimine 5 gün kala, Ramazan Bayramı öncesinde sahillerde yerleşik olamayan turistlerin yoğunluğu gözlendi.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın tamamlanmasına 5 gün kaldı. Kent genelindeki denetimleri ise aralıksız devam ediyor. Sıcak havaya rağmen polis ekipleri Konyaaltı Sahili’ boyunca hem yürüyüş yollarında hem de araçların geçiş güzergahlarında denetimleri devam ettirdi. Kısıtlama boyunca turizm kenti Antalya’nın sahillerinin keyfini ise kısıtlamadan muaf yerleşik olmayan turistler çıkardı. Havanın 25 deniz suyu sıcaklığının 22 dereceyi bulduğu sahilde turistler hem güneşlendi hem yüzdü. Denizin keyfini ise en çok turistlerin çocukları çıkardı.

Ramazan Bayramı’nda da devam edecek kısıtlamalar nedeniyle Antalyalılar arife gününde de evlerinde kaldı.

Rusya’dan tatile gelen Snezhana Babukhina Antalya’nın çok güzel ve sıcak olduğunu belirterek, kalabalığın olmadığı sahilde keyif yaptıklarını söyledi.
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