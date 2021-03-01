"Sahibinden ilanlara düzenleme gelmeli"

Kiralık daireden, satılık arsaya kadar birçok farklı taşınmaz türünde sahibinden verilen ilanlara dikkat çeken Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Dolandırıcılar gerek başka ilanlardaki resimleri kopyalayarak, gerekse de orijinal resimleri gerçek sahiplerinden isteyerek piyasadan çok daha düşük fiyatlarla ilanlar giriyorlar. Hiçbir düzenlemeye ve kontrole tabi olmayan portallar üzerinden ise bu sahte ilanlar yayına alınıyor" dedi.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, birçok farklı taşınmaz türünde sahibinden verilen ilanlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Özelmacıklı, kendilerine ait olmayan taşınmazları kendilerininmiş gibi gösterip internet sitelerine sahte ilanlar veren dolandırıcıların vatandaşları mağdur etmeye devam ettiğini dile getirdi.

Kiralık daireden, satılık arsaya kadar birçok farklı taşınmaz türünde sahibinden verilen ilanlara dikkat çeken Özelmacıklı, “Dolandırıcılar gerek başka ilanlardaki resimleri kopyalayarak, gerekse de orijinal resimleri gerçek sahiplerinden isteyerek piyasadan çok daha düşük fiyatlarla ilanlar giriyorlar. Hiçbir düzenlemeye ve kontrole tabi olmayan portallar üzerinden ise bu sahte ilanlar yayına alınıyor. Arayan vatandaşlara ise taşınmazın taliplisinin çok olduğu, kaparo gönderilmezse başkasına satılabileceği yada kiraya verilebileceği yalanları ile paralar toplanıyor. Daha sonra da bu kişilere bir daha ulaşılamıyor” dedi.

"Ucuz etin yahnisi yavan olur"

Son mağduriyetin İzmir’de yaşandığını belirten Özelmacıklı, “Başkasına ait arsayı değerinin çok altında bir fiyatla internet üzerinden satışa çıkaran kimliği belirsiz kişi sadece on saatte yirmi beş kişiden binlerce lira kaparo alarak kayıplara karışmış. Bu konunun benzeri neredeyse her gün kiralık dairelerde de yaşanıyor. Gerek eşyalı gerekse de boş daire ilanları verilerek kaparolar alınıyor. Ancak bu kişilere tekrar ulaşılamıyor. Aslında bu şekilde ucuz verilen, hafta sonu ve yeni girilen, yeni üyelik açmış olan ilanlardan uzak durulmalıdır. Mutlaka bir emlak profesyoneline danışılmalıdır” diye konuştu.

"Sorunun çözümü Ticaret Bakanlığı’nda"

Konuya ilişkin yaşanan mağduriyetlerin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılabilecek bazı düzenlemeler ile çözülebileceğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü “Sahibinden girilen ilanlar için bazı kontrol şartları getirilmelidir. Örneğin ilanı veren gerçekten taşınmazın maliki midir bu kontrol web tapu portal entegrasyonu ile sağlanabilir. Ayrıca ilan veren kişilerin ad, soyad, kimlik bilgileri e-devlet sistemi ile entegre hale getirilebilir. Telefon numarası ve sahipliğine ilişkin operatörler ile kontrol sistemleri geliştirilebilir. Sabit numara zorunlulukları getirilebilir” ifadelerini kullandı.

"Sahibinden ilanlar ucuz demek değildir"

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında emlak işletmelerinin birçok yükümlülüğü olduğunu belirten Özelmacıklı, “Taşınmaz işlemlerinizde yetki belgeli emlak işletmelerini tercih ederek olası mağduriyetlerin önüne geçebilirsiniz. Bu işletmeler tüm süreçleri baştan sona kontrol ederek işlemlere aracılık ediyorlar. Tapu örneğini, varsa vekaletini yetkilendirme sözleşmesi çerçevesinde iş sahiplerinden alıyorlar. İmarından takyidatına, vergi borcundan değerine kadar tüm kontrolleri yapıyorlar. Tüketicilere tavsiyemize hayatlarındaki en önemli kararı verirken, emlak işletmelerine danışmadan karar vermemeleridir” dedi.