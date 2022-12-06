Şahap Kavcıoğlu: Merkez Bankası döviz rezervimiz 125 milyar dolar

"Dünyada 2022 yılının başından beri rezervi artan tek merkez bankası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası" diyen Kavcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altında dünyada ilk 5'e giriyoruz"

"Biz rezervleri çeşitlendirdik, kaynakları artırdık. Merkez Bankası'nın kendi mülkü olan bu 700 ton altın çok daha yükseğe çıktı. 150 ton altın Merkez Bankası sahipliğine geçti. Bugün 765 ton 770'e yaklaştık. Dünyada ilk 5'e giriyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın gücünü konuşurken bunların hepsini göz önüne almak lazım.

"Döviz rezervimiz 125 milyar dolar"

Dünyada merkez bankaları 1,2 trilyon dolar rezerv harcadı. Rezervimiz bugün itibarıyla 125 milyar dolar.

"Kur korumalı mevduat sisteminin sürdürülmesinde bir sakınca yok"

Kur Korumalı Mevduat Sistemi'nin Merkez Bankası'na bir yükü yok. Bizim işlerimiz Hazine işleriyle biraz daha farklı. Sürdürülmesinde bir sakıncası yok bence kur korumalı mevduat sisteminin. Dönemine ve sürecine göre kullanılabilir bir politika. Kur korumalı mevduattan çıkışlar başladı. Enflasyondaki düşüşü vatandaşlar hissettiği zaman vatandaşlar tarafından çıkışlar görülecektir."