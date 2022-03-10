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Sağlıklı ve yeni trend ev ve mutfak eşyaları görücüye çıktı

Milyarlarca dolarlık Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörünün bahar sezonu buluşması HOST İstanbul, 15’nci kez kapılarını açtı. Fuarda sezonun trend tasarımları ve sağlıklı ev ve mutfak eşyaları sergileniyor.

Ekonomi 10.03.2022, 15:53
Sağlıklı ve yeni trend ev ve mutfak eşyaları görücüye çıktı

Milyarlarca dolarlık Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörünün bahar sezonu buluşması HOST İstanbul, 15’nci kez kapılarını açtı. Fuarda sezonun trend tasarımları ve sağlıklı ev ve mutfak eşyaları sergileniyor.

2022’de 7,5 milyar dolar ihracat hedefi koyan Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörünün buluşma adreslerinden HOST Istanbul başladı. Tarsus Turkey tarafından ZÜCDER işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı, İMMİB ve KOSGEB’in destekleriyle organize edilen HOST Istanbul 2022, 13 Mart tarihine kadar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nin 11-12 ve 14’üncü salonlarında gerçekleşiyor. Tamamı yerli 302 katılımcı firmanın yer aldığı fuarda yerli üretim sofra ve mutfak eşyaları, pişirme ekipmanları, plastik ev eşyaları ve bahçe aksesuarları, ev gereçleri, dekoratif ev ve mutfak eşyaları ile elektrikli ev aletlerine dair en son yenilikler sergileniyor. Fuar, yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlarken, dört gün boyunca milyonlarca liralık ticarete de ev sahipliği yapacak.

’’Geçen yıl 6 milyar dolar ihracat ile bitirdik, bu yılda 7.5 milyar dolar hedefimiz var’’

Fuar hakkında açıklamada bulunan Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, ’’Bu fuarın 15’inci kez açılışı. Fakat diğer 14 fuara göre farklı bir yanı var; diğer 14 fuarda üretici ithalatçı yerli yabancı bütün firmalar vardı. Host fuarı sadece Türkiye’deki yerli üreticileri ve ihracatçıların stantlarına yer verdi. Katılımcılarımızın alıcıları da özellikle yurt dışından çalışıldı ve böylece sektörün önündeki ihracat hedeflerine uygun yeni ticaret ve ihracat kanalları açmak üzere yoğun bir çalışma yürütüldü. Ev ve mutfak sektörü eşyaları uzun süredir dış ticaret fazlası veren bir sektör. Geçen yıl 6 milyar dolar ihracat ile bitirdik. Bu yılda 7.5 milyar dolar gibi hedefimiz var. Bu hedeflerin gerçekleşmesinde fuarlar çok önemli rol oynuyor. Bu fuarımızın dışında eylül ayında ZUHCEX fuarı düzenliyoruz. Bu iki fuarda özellikle son 4-5 yıldır dünyanın her yerinden alıcılar getiriyoruz. Son zamanlarda sıkça konuşulan konulardan birisi dünyadaki tedarik zincirleri değişiyor. Çeşitli sektörlerdeki satın alıcılar Türk pazarına yöneliyor. Çünkü burada hem kalite olarak iyi ürünler üretilebiliyor hem de fiyat avantajı bulunuyor. Ayrıca lojistik olarak da dünyanın merkezinde bulunuyoruz’’ şeklinde konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sektöre etkisini değerlendiren Aytemur, ’’Savaşın sektörü olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Eylül ayında yaptığımız ZUHCEX fuarına baktığımızda Ukrayna’dan gelen alıcılar, ilk 10 ülke arasında yer alıyordu. Rusya düzenli olarak bütün sektör fuarlarında ilk 10 arasında bulunuyor. Üreticimiz ihracatçımız dünyanın her yerinde yeni pazarlar açma konusunda çok becerikli. Biz de fuarlarımızla yeni pazarlar açarız. Ukrayna ve Rusya’nın geçici etkisini sektörlere hissettirmeyiz. Umarım bir an önce barış sağlanır’’ açıklamasında bulundu.

Sezonun yeni trendleriyle fuara katılan Neva firmasının Pazarlama Sorumlusu Nazlı Özgül, ’’Biz kadınlar olarak renksiz ürünleri bir araya getirmekten çok sıkıldık. Biz de bu renkleri bir tema haline getirerek ürünlerimizi ürettik. Sofra ve mutfak modası haline getirdik. 25 farklı ürün gurubunu bir araya getirerek geniş bir seçim ölçeği sunduk. Aynı zamanda modaya ve tasarıma yatırım yapıyoruz. Tüm ürünlerin Ar-Ge süreçleri oluyor. Modayı bu yüzden yakından takip ediyoruz. Aslında her yılın trend renklerini tema haline getirip ürünlerimize işliyoruz. Bu ürünlerimizde özellikle Türkçe isimlerle isimlendiriyoruz. Bitter, mentol, yakamoz, lilyum gibi isimlerle özleştiriyoruz’’ açıklamasında bulundu.

Fuarda, bambudan yapılan sağlıklı mutfak ve ev eşyası ürünleri de sergileniyor. Bambum Genel Müdürü Ahmet Selman Yar, ürettikleri ürünler hakkında şöyle konuştu: Ürünlerimizin tamamı bambudan yapılıyor. Bambu yapısı gereği anti bakteriyel bir ürün. Üzerinde bakteri barındırmıyor. Ülkemizde çok az yetişen bir ürün. Ağırlıkla Uzak Doğu’dan tedarik ediyoruz. Son zamanlarda pandemiyle beraber sağlıklı ev gereçlerine sağlıklı mutfak gereçlerine talep inanılmaz bir şekilde arttı. İnsanlar artık evlerinde sağlıklı ürünleri kullanmak istiyor. Son dönemlerde ürünlerimize talep arttı. 3 bin kalemden fazla ürünümüz var. 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizin yüzde 40’ını ihracat yapıyoruz.’’

13 Mart tarihine kadar ziyaret açık kalacak fuara ücretsiz online ziyaretçi kaydının hostistanbulfair.com adresinden yapıldığı belirtildi.

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