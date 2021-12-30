Sağlıklı gıdanın adresi BESAŞ

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, 2021 yılında da süt üreticisi için can simidi olurken, hem unlu mamuller hem de süt ürünlerini en sağlıklı ve ekonomik şartlarda Bursalılarla buluşturdu. Bölge çiftçisinden 2021’de alınan 4,5 milyon litreden fazla süte karşılık yaklaşık 15 milyon TL’ye yakın ödeme yapıldı.

Kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle Türkiye’ye örnek yatırımları Bursa’da hayata geçiren ve 2013 yılında hizmete açtığı Keles Süt Ürünleri Tesisi ile bölge çiftçisine can suyu olan Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan çiftçinin ürününü değerlendirirken diğer taraftan Bursalıları sağlıklı gıda ile buluşturmaya devam ediyor. Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki kalkınma kooperatifleri ile birlikler vasıtasıyla 2021 yılı boyunca çiftçiden 4 milyon 500 bin litreden fazla süt alan BESAŞ, buna karşılık 15 milyon TL’ye yakın ödeme yaptı. Dağ bölgesi çiftçilerinden alınan sütler ‘yeni teknolojilerle geliştirilmiş tesiste, tamamen hijyenik şartlarda’ kaliteli ve sağlıklı pastörize günlük süt, klasik beyaz peynir, gurme kaşar, tost peyniri, dil peyniri, yoğurt, ayran, lor ve krema olarak Bursa sofralarındaki yerini aldı.

Çiftçiye siyez desteği

Ayrıca kırsal kalkınma projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından çiftçilere, genetiği değişmeden günümüze kadar gelmiş ve günümüz buğdayının atası kabul edilen siyez buğdayı tohumu dağıtıldı. Keles ve Büyükorhan ilçelerinde 5 mahallede ekimi yapılan 20 tona yakın siyez buğdayı, BESAŞ tarafından satın alındı. Kilogramı 3,75 TL’den alınan siyez buğdayı karşılığı çiftçilere ödemeleri gerçekleştirildi. BESAŞ, 2021 yılında üretilen buğdaylardan elde edilen undan yapılan 240 bine yakın siyez ekmeğini tüketici ile buluşturdu.

70 milyon ekmek

Bursa’da 1979 yılında kurulan ve 1982 yılında faaliyete geçen, Türkiye’nin üçüncü Bursa’nın ise en büyük ekmek fabrikası olma özelliğini taşıyan BESAŞ, unlu mamul üretiminde de hız kesmedi. Organize Sanayi Bölgesi’nde ‘6 bin 250 metrekaresi kapalı toplam 13 bin 500 metrekare alanda’ 5 adet tam otomatik tünel tipi tesiste 3 vardiya 24 saat hiç durmadan üretim yapan BESAŞ, 2021 yılında 70 milyon adedin üzerinde ekmeği Bursalılarla buluşturdu. En fazla üretimi yapılan ekmek 52 milyona yakın adetle ‘francala’ olurken, 12 milyon adedin üzerinde rol ekmek ve 5 milyon adedin üzerinde de tam buğday ekmeği satıldı.

Yeni filo ile hijyenik sevkiyat

BESAŞ; 30 adet kamyonun 10’unu 2021 yılında özel fiber kasalı kamyon ile yenileyerek, hijyenik ve kaliteli üretim anlayışını hızlı taşımayla Bursa sofralarına ulaştırıyor. BESAŞ, 2021 yılı içerisinde 5 milyon 500 bin TL’nin üzerinde makine ve tesis yatırımı gerçekleştirdi.

Eğitimlerle üretim kalitesi artıyor

BESAŞ, 2021 yılında ‘başta ISO 9001, ISO 22000 ve iş sağlığı güvenliği olmak üzere’ 30 ayrı konuda tüm personeline 166 saat eğitim verdi. İş sağlığı ve güvenliği konularının yanında, ‘gıda ürünlerinde kaliteyi artırmak adına’ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemi konularında temel eğitimin yanı sıra iç tetkik ve dokümantasyon eğitimleri de verildi. Personel başına verilen eğitim ise 3761 saat oldu. Eğitimlerle birlikte iş kazalarının önüne geçmek ve mevcut kurumsal kimliğin korunması, iyileştirilmesi ve üretimde kalite-hijyene verilen önemin artırılması hedefleniyor.

Bursa’nın markası

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BESAŞ’ın kurulduğu günden bu yana ‘Tek karımız sağlığınız’ sloganı ile üretime devam ettiğini hatırlatarak, kalite, ekonomi ve hijyenden taviz verilmediğini hatırlattı. Gerek süt ürünleri gerekse unlu mamullerde mevzuata tamamen uyulduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Göreve geldiğimiz 2017 yılı Kasım ayından bu yana 18 milyon litreden fazla sütü çiftçilerimizden alarak, bu süre zarfında 40 milyon TL’nin üzerinde ödeme gerçekleştirdik. Halkımızın ürünlere olan ilgisi bir anlamda kalitenin göstergesi. BESAŞ kurulduğu zamanda sadece ekmek üreten bir firmaydı. Bugün ise ‘gün geçtikçe artan ihtiyaçlar doğrultusunda’ 500’ün üzerinde satış noktasıyla üretilen ürünlerin yanında 150 çeşide yakın temel tüketim ve gıda maddelerinin satışını da gerçekleştiren bir kurum haline geldi. Bu rakamlar doğrultusunda BESAŞ, eski büfelerin değişimiyle birlikte vatandaşlarımızın tüm gıda ihtiyaçlarını karşılayabildiği birer halk marketi haline dönüştü. Vatandaşlarımız artık bayilere gittiğinde kalite kontrolü BESAŞ tarafından gerçekleştirilen ürünleri güvenle alıyor. 2022 yılında da BESAŞ’ın kendi üretimi olan ürün çeşitliliğini, yapılan ar-ge çalışmaları doğrultusunda artırmayı hedefliyoruz. Her geçen gün ürünlerin sayısını vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda artırarak, yelpazemizi genişletmeye devam ediyoruz. BESAŞ’ta hizmet kalitesini artırmak adına yatırımlarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.