Sağlık ürünleri ihracatında Türkiye’ye büyük ilgi

Pandemi nedeniyle önemi ve sorumluluğu artan sağlık ve tıbbi cihaz sektörünün nabzının attığı 27. Expomed Eurasia Fuarı bugün açıldı. TÜYAP’ın grup şirketlerinden Reed Tüyap Fuarcılık’ın İstanbul’da düzenlediği Expomed Eurasia, Uluslararası İstanbul Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma, Rehabilitasyon, Laboratuvar Ürün, Cihaz, Sistem, Teknoloji, Donanım ve Hastaneler Fuarı, 7 Kasım’a kadar devam edecek. Katılımcılara ve ziyaretçilere sunduğu dijital uygulamalarla güçlendirilerek hibrit anlayışla gerçekleştirilen fuarda, pandemi sürecinde çok kullanılan maske, dezenfektan gibi ürünlerin yanı sıra yerli ve milli tıbbi cihazlar da görücüye çıktı.

TÜYAP Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Ünal Öztop

“Pandemide üretimin önemini gördük”

Fuarın açılışına görüntülü bağlanarak bir konuşma yapan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, “Pandemi, üreten elin en güçlü el olduğunu bir kez daha bize gösterdi. İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü süreçte yerli üretim ekosistemine sahip ülkelerin cihaz tedarik sorunlarının üstesinden daha kolay geldiğini gördük. Gerek solunum cihazları ve sarf malzemeleri, gerekse maske, dezenfektan gibi koruyucu ürünler için ülkemizin üretici konumda olmasının avantajını gördük” dedi.

“Expomed Eurasia çok kıymetli”

Bir ürünü üretmenin yanı sıra pazarlamanın ve uluslararası pazarlara ulaşmanın önemli olduğunu belirten Meşe, ülkemizde düzenlenen en büyük tıbbi cihaz sektörü buluşması olan Expomed Eurasia’nın bu nedenle çok kıymetli olduğunu kaydetti. Sektörün gelişimi için kamu-özel sektör ve üniversite işbirliğine önem verdiklerini vurgulayan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, şöyle konuştu: “Tıbbi cihaz sektörü gelişen teknolojiyle birlikte inovatif, dinamik, multidisipliner bir sektör olup, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından oldukça önemli bir sektör. Dünyada 400 milyar dolarlık bir hacme ulaşan tıbbi cihaz pazarında ülkemizin büyük bir paya sahip olması, üreticilerimizin tüm platformlarda desteklenmesi, kamu-sanayi işbirliğinin artırılmasıyla mümkün. Türkiye düşük teknoloji seviyedeki tıbbi cihazların yerine orta-yüksek seviyedeki tıbbi cihaz üretiminde önemli yol aldı. Son 5 yılda ülkemizin tıbbi cihaz ithalatı yüzde 15 azalırken, ihracatı yüzde 36 arttı. Bu verilerdeki istikrarlı iyileşmeler, üreticilerimizin dünyaya açılma ve kalıcı yer edinme azmini göstermektedir.”

Ziyaretçiler ve katılımcılar online platformda buluşuyor

Türkiye ve yakın coğrafyada 27 yıldır ilgiyle takip edilen Expomed Eurasia’ya bu yıl 200’e yakın firma, 21 ülkeden 45 temsilcilik ve 250’ye yakın marka katıldı. Dünyadaki olağanüstü pandemi koşullarına ve seyahat kısıtlamalarına rağmen ziyaretçilerin yüzde 40’nın yabancı olması dikkat çekti. İki ay önce yeniden düzenlemeye başladığı yüz yüze fuarları artık hibrit bir anlayışla gerçekleştiren TÜYAP, hibrit fuar deneyimini Expomed Eurasia’da daha da yukarı taşıdı. TÜYAP Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Ünal Öztop, yeni uygulamayı şöyle anlattı: “Normal bir yılda fuarımıza yurt dışından daha fazla talep olurdu. Bu sene seyahat kısıtlamalarından dolayı fuara gelemeyen katılımcı ve ziyaretçilerimiz için Business Connect Programı’nı hayata geçirdik. Tüm katılımcıların kullanımına açılan online platforma 5 bine yakın ön kayıt aldık” dedi.

İlk gün 1500’e yakın yabancı ziyaret etti

Türkiye’de sağlık sektörünün bu yıl daha fazla ihracat yapması için önemli fırsatlar sunacak olan Expomed’e, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar’daki 20’den fazla ülkeden Tüyap tarafından getirilen VIP alım heyetleri yer alıyor. Hastane yapı ve tıbbi tesis yönetimi, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, reçetesiz ilaç (OTC), elektro medikal ekipman, medikal ve laboratuar teknolojileri, sarf malzemeler ve tek kullanımlık tıbbi ürünler alanlarındaki üretici, ihracatçı ve temsilci firmalarının katılacağı fuarı ilk gününde 51 ülkeden yabancı alıcılar ziyaret etti. Hibrit bir fuar olan Expomed Eurasia’da online toplantılar da yoğun bir şekilde devam ediyor. Programın ilk gününde online platformda bine yakın yabancı alıcı ziyaret ederken, 50’ye yakın toplantı gerçekleştirilmiş durumda.

Yerli ve milli elektroşok cihazı

Fuara gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, ilk kez görücüye çıkan yerli teknoloji harikalarını da inceleme olanağı bulacak. ASELSAN’ın geliştirdiği yerli elektroşok cihazı da bunlardan biri… Türkiye’nin sanayide yerli ve milli hedefleri doğrultusunda sağlık sektörüne kazandırılan ASELSAN Heartline Otomatik Eksternal Defibrilator’ü (OED) yatırımcılar ve sağlık profesyonelleri ilk kez Expomed’de inceleme şansını bulacaklar. Ani kalp durmalarında kritik müdahaleyi gerçekleştiren ASELSAN Heartline Otomatik Eksternal Defibrilator (OED), 7 Kasım’a kadar ASELSAN standında fuar ziyaretçilerine tanıtılacak.

“Sorumluluğumuzun bilincindeyiz”

Yeni dönemde ‘ticaret için sağlık’ mottosuyla fuarlarını düzenleyen TÜYAP, Türk Standartları Enstitüsü’nün Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanan ilk ve tek fuarcılık şirketi olmayı başardı. TÜYAP Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Ünal Öztop, paydaşlarının sağlığını önemsediklerini belirtiyor. Yeni dönemde aldıkları bir dizi önlemin Expomed Eurasia Fuarı’nda da yoğun bir şekilde uygulanacağını söyleyen Öztop, “Fuarlarımıza artık HES kodu ile katılımcı ve ziyaretçi kabul ediyoruz. Maske ve sosyal mesafe bizim de olmazsa olmaz kuralımız. Ayrıca hijyen uygulamaları, ateş ölçümü, sosyal mesafeye uygun ortak alanlar, havalandırma sistemlerindeki iyileştirmeler gibi Sağlık Bakanlığı’nın yönergelerine uygun bir şekilde fuarımızı tasarladık. TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanan ilk ve tek fuarcılık şirketi olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz” dedi.