’Sağlık Turizmi Destek Paketi’ kapsamında rehberden tercümana, çağrı merkezi personelinden sosyal medya ve pazarlama uzmanına, yaşlı ve engelli bakım elemanından sosyal hizmet uzmanına kadar geniş bir yelpazede sağlık hizmeti ihracatı alanında nitelikli e

’Sağlık Turizmi Destek Paketi’ kapsamında rehberden tercümana, çağrı merkezi personelinden sosyal medya ve pazarlama uzmanına, yaşlı ve engelli bakım elemanından sosyal hizmet uzmanına kadar geniş bir yelpazede sağlık hizmeti ihracatı alanında nitelikli elemanların istihdamı, teşvik kapsamına alındı.