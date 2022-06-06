banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

’Sağlık Turizmi Destek Paketi’ kapsamında rehberden tercümana, çağrı merkezi personelinden sosyal medya ve pazarlama uzmanına, yaşlı ve engelli bakım elemanından sosyal hizmet uzmanına kadar geniş bir yelpazede sağlık hizmeti ihracatı alanında nitelikli e

’Sağlık Turizmi Destek Paketi’ kapsamında rehberden tercümana, çağrı merkezi personelinden sosyal medya ve pazarlama uzmanına, yaşlı ve engelli bakım elemanından sosyal hizmet uzmanına kadar geniş bir yelpazede sağlık hizmeti ihracatı alanında nitelikli elemanların istihdamı, teşvik kapsamına alındı.

Ekonomi 06.06.2022, 15:02
’Sağlık Turizmi Destek Paketi’ kapsamında rehberden tercümana, çağrı merkezi personelinden sosyal medya ve pazarlama uzmanına, yaşlı ve engelli bakım elemanından sosyal hizmet uzmanına kadar geniş bir yelpazede sağlık hizmeti ihracatı alanında nitelikli e

’Sağlık Turizmi Destek Paketi’ kapsamında rehberden tercümana, çağrı merkezi personelinden sosyal medya ve pazarlama uzmanına, yaşlı ve engelli bakım elemanından sosyal hizmet uzmanına kadar geniş bir yelpazede sağlık hizmeti ihracatı alanında nitelikli elemanların istihdamı, teşvik kapsamına alındı.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu