Sağlık sigortasıyla ilgili bilinen 5 yanlış

Sağlık sigortası bugün birçok kişinin sürdürdüğü hava kirliliği, yükselen bulaşıcı hastalıklar, stresli iş hayatının da katkıda bulunduğu sağlıksız yaşam koşullarında her yaş grubu için bir gereklilik. Aynı zamanda yükselen sağlık masrafları da sağlık sigortasını gerekli hale getiriyor. Korona virüs pandemisiyle birlikte sağlık sorunları yaşama ihtimalinin artması, beklenmedik durumlara karşı finansal güvence arayışını da ortaya çıkardı. Money Control’un haberine göre sağlık sigortası genellikle yanlış anlaşılan bir finansal ürün ve bu durum genellikle kafa karışıklığına neden oluyor. Sağlık sigortasıyla ilgili birçok hatalı düşünce de bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor.

İşte sağlık sigortası ile ilgili bilinen 5 yanlış ve ardındaki gerçekler.

1. Genç ve sağlıklı bireylerin sigortaya ihtiyacı yoktur

Genç yaştan itibaren sağlık sigortası yaptırmak faydalıdır. Hayatın erken dönemlerinde satın alınan bir poliçe, hastaneye yatma riski düşük olduğu için uygun fiyatlı olur.

Aynı zamanda her hastalık, ilk aşamada sigorta planına dahil edilmez. Sağlık sigortası planlarının bazı hastalıklar için iki ila dört yıllık bekleme süreleri vardır. Bireylerin mevcut sağlık sorunları olduğu durumlarda bu hastalıkların poliçeye dahil edilmesi, gereken bekleme süresinin tamamlanmasının ardından gerçekleşir. Bu nedenle sağlık sigortası poliçesini erken satın almak, finansal bir güvence oluşturur ve beklenmedik acil durumlar için hazırlı olunmasını sağlar.

2. Sağlık sigortasından faydalanmak için en az 24 saatlik hastanede yatış gerekir

Tıp alanındaki ilerlemeler sayesinde bazı ameliyatlar ve operasyonlar 24 saat içerisinde tamamlanabiliyor. Buna ek olarak birçok sağlık sigortası şirketi kemoterapi, diyaliz, göz operasyonları, radyoterapi gibi günlük uygulamaları da kapsıyor. Bazı sigorta şirketleri, belirli kısıtlamalarla birlikte diş tedavilerini de poliçelere ekleyebiliyor.

3. İşverenlerin katkıda bulunduğu sağlık sigortası yeterlidir

Bazı şirketler çalışanlarını ve yakın aile bireylerini kapsayan kurumsal sağlık sigortası planları sunabilir. Kurumsal sigorta planları oldukça faydalı olsa da ileri yaştaki ebeveynler ve diğer aile üyeleri için yeterli kapsama sahip değildir. Aynı zamanda bu planlar kişinin kurumda çalıştığı süreyi kapsar. Bu nedenle finansal güvenlik açısından, ayrı bir sağlık sigortasına sahip olmak gerekir. Hayatın ilerleyen dönemlerinde sağlık sigortası satın almak oldukça yüksek maliyetli olur ve ciddi sağlık sorunları olan kişiler için erişilebilir olmayabilir.

4. Sağlık sigortasını online satın almak güvenli değil

Dijitalleşme sağlık sigortası satışlarını da online mecralara taşıdı. Online satın alınan sağlık sigortaları daha düşük maliyetli ve aracı kurumlara ihtiyaç duyulmuyor. Birçok sigorta şirketi de online alımlarda indirim uyguluyor. finansgundem.com'un derlediği bilgilere göre sağlık sigortası poliçelerine yönelik tüm detaylar online satışta da sunuluyor ve bir tıkla ulaşılabiliyor. Aynı zamanda sağlık sigortasını internet üzerinden satın almak müşterilere birden fazla sigorta poliçesini karşılaştırabilme imkanı tanıyor. Güvenli ödeme altyapısı, veri güvenliğini de sağlıyor.

5. En iyi poliçe ucuz poliçedir

Birçok kişi sigorta satın alırken yalnızca fiyatına dikkat ediyor ve genellikle düşük primleri olan poliçeleri tercih ediyor. Maliyet önemli bir faktör olsa da poliçelerin sahip olduğu özellikler ve anlaşmalı kurumlar da önem taşıyor. Bu nedenle sağlık sigortası seçerken en yüksek faydayı sunan ve en kapsamlı olan poliçeyi seçmek gerekiyor. Düşük primli sigorta poliçeleri yeterli kapsama sahip olmayabilir ya da daha az özelliğe sahip olabilir.

Bu yüzden poliçe satın almadan önce tüm detaylara hakim olmak gerekiyor.