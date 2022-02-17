Sağlık sektörü KDV indirimi bekliyor!

İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası tarafından yapılan ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye’deki yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı toplumun tüm kesimlerini yoksulluk cenderesine doğru itiyor. Sağlık hizmetlerine erişimi de olumsuz biçimde etkileyen bu gelişmeler nedeniyle biz İstanbul Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu olarak, sağlık hizmetleri ve malzemelerindeki KDV oranının, tıpkı gıda ürünlerinde olduğu gibi yüzde 1’e indirilmesini istiyoruz. Çünkü sağlık da gıda gibi yaşamsaldır, çünkü ekonominin gidişatı tüm sağlık alanını ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan yurttaşları zora sokuyor!

Türkiye’de son bir yılda döviz kuru, ABD doları bazında yaklaşık yüzde 100 oranında arttı. Enflasyon 2021’de yüzde 36,08, Ocak 2022’de ise yüzde 48,69 olarak gerçekleşti. Ekonomi çevreleri, enflasyon oranının 2022 sonunda ortalama yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

Sağlık alanının bütünü, bu olumsuz ekonomik gelişmelerden payını alıyor. Sağlık hizmetleri verilirken kullanılan donanım ve sarf malzemeleri ile ilaçlar büyük ölçüde döviz kurlarına bağlı olarak fiyatlanıyor. Hayat pahalılığı sağlık kurum ve kuruluşlarının işletme maliyetlerini de artırıyor.

KOVID-19 pandemisi nedeniyle, yurttaşlar sağlık hizmetlerine erişimde büyük zorluklar yaşadı, yaşamaya devam ediyor.

Bu yüzden İSMOK olarak, gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 1’e indirilmesinden hareketle, karar vericilere sesleniyor ve şunları talep ediyoruz: Halkın gıdaya erişimi kadar sağlık hizmetlerine erişimi de yaşamsaldır. Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak, sağlık hizmetlerine erişimi olabildiğince kolaylaştırmak sosyal devlet olmanın gereğidir. Bu yüzden hekimler tarafından verilen tüm sağlık hizmetleri ile ilaç, donanım ve sarf malzemelerinde de KDV oranının gıdada olduğu gibi yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesini talep ediyoruz."(Dünya)