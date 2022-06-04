Sağlık hizmeti ihracatında destekler TOBB’da ele alınacak

Sağlık hizmeti ihracatında yeni destekler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) ele alınacak.

Sağlık Hizmeti İhracatı Zirvesi & Yeni Destekler ve Portal Lansmanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde, TOBB Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi koordinasyonunda, Pazartesi günü (6 Haziran 2022) TOBB Konferans Salonu’nda yapılacak.

Etkinliğin açılış konuşmalarını Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yapacak. Türkiye’nin turizm gelirleri ve dış ticareti içinde önemli yer tutan sağlık turizmi, detaylı bir şekilde ele alınacak ve Sağlık Turizmi Portalı’nın lansmanı gerçekleştirilecek.