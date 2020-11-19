Sağlık harcaması 201 milyar TL'yi aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam sağlık harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre %21,7 artarak 201 milyar 31 milyon TL'ye yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması %22,5 artarak 156 milyar 819 milyon TL'ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise %18,8'lik bir artış oranı ile 44 milyar 212 milyon TL olarak tahmin edildi.

Toplam sağlık harcamasının %78,0'ı genel devlet bütçesinden karşılandı

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2019 yılında %78,0, özel sektör sağlık harcamasının ise %22,0 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2019 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu %51,7, merkezi devlet %25,6, hanehalkları %16,7, sigorta şirketleri %2,9, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler %2,4, mahalli idareler %0,7'lik bir paya sahip oldu.

Cari sağlık harcaması 187 milyar 673 milyon TL olarak gerçekleşti

Cari sağlık harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre %21,1 artarak 187 milyar 673 milyon TL'ye yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar %30,5 artarak 13 milyar 357 milyon TL'ye ulaştı.

Toplam sağlık harcamasının %48,2'si hastanelerde yapıldı

Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra 2019 yılında da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı 2019 yılında %48,2 ile hastaneler oluşturdu.

Hastaneleri sırasıyla %25,8 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve %11,9 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

Kişi başına sağlık harcaması 2 434 TL olarak gerçekleşti

Kişi başına sağlık harcaması 2018 yılında 2 030 TL iken, 2019 yılında %19,9 artarak 2 434 TL'ye yükseldi.

Toplam sağlık harcaması gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) %4,7'sini oluşturdu

Toplam sağlık harcamasının GSYH'ye oranı 2018 yılında %4,4 iken, 2019 yılında %4,7 oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH'ye oranı ise 2018 yılında %4,1 iken, 2019 yılında %4,3 olarak gerçekleşti.

Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam içindeki payı %16,7 oldu

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre %17,4 artarak 33 milyar 626 milyon TL'ye ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2019 yılında %16,7 olarak gerçekleşti.