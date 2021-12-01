Sağlık çalışanlarına dev zam müjdesi!

AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'na katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sağlık çalışanlarına büyük bir müjdeyi açıklayan Bakan Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz." dedi.