Sağlam: Kuraklıkla ilgili her türlü senaryoya hazır ve tetikteyiz

Samsun İl Tarım ve Orman Müdür İbrahim Sağlam, ?İklim değişikliği ve buna bağlı kuraklığın ayak sesleri iyiden iyiye hissedilirken, devletimizin öngörüsü sayesinde son 20 yılda inşa edilen ve tüm Cumhuriyet tarihinin baraj sayısını 4’e katlayan yüzlerce yeni baraj, içme ve sulama suyu sistemlerimizle susuzlukla ilgili her türlü senaryoya da olabildiğince hazır ve tetikteyiz? dedi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdür İbrahim Sağlam, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi 2022 çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Sağlam, ?Geride bıraktığımız 2022 yılı, pandeminin ardından etkileri derinleşen küresel kriz ve savaşla birlikte özellikle petrol ve enerji fiyatlarındaki artış ve bunların tarımsal girdi fiyatlarına olumsuz yansımaları ile (başta tarımsal arzda daralma ve gıdaya erişim sıkıntısı olmak üzere) gerçekten de tüm dünyada zor bir yıl oldu. Buna rağmen bakanlığımızın güncellenerek artırılan destekleri sayesinde ülkemiz tarımsal üretiminde bir gerileme gözlenmediği gibi aksine rekor ihracat ve üretim rakamlarını gördüğümüz bir yıl oldu. Önümüzde tüm bu senaryolara ilave bir de iklim değişikliği ve buna bağlı kuraklığın ayak sesleri iyiden iyiye hissedilirken, devletimizin öngörüsü sayesinde son 20 yılda inşa edilen ve tüm Cumhuriyet tarihinin baraj sayısını 4’e katlayan yüzlerce yeni baraj, içme ve sulama suyu sistemlerimizle susuzlukla ilgili her türlü senaryoya da olabildiğince hazır ve tetikte olduğumuzu belirtmek isterim. Bu bağlamda özellikle kuraklıkla mücadele ve tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi konularına öncelik vermekteyiz? diye konuştu.

Sağlam, bitkisel alanda yürüttükleri projeler hakkında şu bilgileri verdi:

?Güneşin Kızları Tarlada Projesi, Çevre Dostu Çeltik Üretimi Projesi, Kullan Aşını Al Baklanı Projesi, İTU ile İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesi, Fındık Kurutma Makinesi Projesi, Yerli Milli Buğday Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması Projesi, Kanola Can Bula Projesi, Kışlık Sebze Üretiminin Geliştirilmesi Projesi ve Marul Üretiminin Geliştirilmesi Projesi gibi çalışmalarımızı ilk etapta sayabiliriz. Güneşin Kızları Tarlada Projesi kapsamında, ülkemizde özellikle yüksek kapasite çalışan yağ sanayii ve yağ kullanımının yüksek olduğu diğer gıda sanayiinin de gelişmesiyle ihtiyacın arttığı yağlı tohumlardan yağlık ayçiçeğinde üretimi artırmak amacıyla ilimiz Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü, 19 Mayıs ve Bafra ilçelerimizde 567 üreticiye 600 torba yağlık ayçiçeği tohum teslimi yapılarak 12 bin dekar ilave alanda üretim sağlanmıştır. Çevre Dostu Çeltik Üretimi Projesi kapsamında çeltikte, damla sulama kullanarak hem sudan tasarruf ederek ve hem de üretimi artırmak amacıyla ilimiz Bafra, 19 Mayıs, Alaçam, Tekkeköy, Çarşamba ve Terme ilçelerimizde 181 üreticiye 40 ton çeltik tohumu teslimi yapılmış ve 2 bin dekar alanda ilave üretim gerçekleştirilmiştir. Kullan Aşını Al Baklanı Projesi kapsamında ithalat kalemlerimizden soyada verim artışı ile birlikte üretim artışı hedeflenerek, üretim yapacak çiftçilere 350 kg inokulant dağıtımı gerçekleştirilmiş ve materyali doğru kullanım şekilleri eğitim ve yayım faaliyetleri yoluyla kendilerine gösterilmiştir. 40 üreticiye dağıtımı gerçekleştirilen 350 kg inokulant ile 3 bin 500 dekar alanda bakteri aşılaması yapılarak soya üretimi gerçekleştirilmiş bu alanlarda yüzde 50 gübre tasarrufu sağlanarak toprak yapısı iyileştirilmiştir. Diğer bir projemiz olan Kızılırmak Deltası’nda İTU ile İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesi kapsamında Türkiye’de ilk sıralamada olduğumuz kışlık sebzede ihracata konu ürünlerin iyi tarım ile üretiminin sağlanması amacıyla Bafra’da 48 çiftçiye 687 bin 500 adet beyaz lahana, karnabahar ve brokoli fidesi temini gerçekleştirilmiştir. Yerli ve Milli Buğday Çeşitlerimizin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında ise ilimiz Vezirköprü, Havza, Kavak, Asarcık, Lâdik ilçelerimizdeki 440 üreticiye yerli ve milli buğday çeşitlerimizden KTAE Müdürlüğü’nün altındane çeşidi ile Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün halis çeşidinden oluşan toplamda 104 bin 800 kg buğday tohumu temini gerçekleştirilmiştir. Kanola Can Bula Projesi kapsamında ülkemizde arz açığı bulunan yağlı tohumlarda üretimin artırılması amacıyla 15 ilde uygulanan Kanola Üretimini Artırma Projesi kapsamında ilimizde de Havza, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Bafra ve Atakum ilçelerimizde 98 üreticiye 150 torba kanola tohumu temini gerçekleştirilmiştir. Kışlık Sebze Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında öncelikle damla sulama ile çeltik üretimi yapılan alanlarda çeltik hasadından sonra 2. ürün kışlık sebze üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 625 bin adet brokoli fidesi dağıtımı gerçekleştirilmiş ve 30 üretici 250 dekar alanda halen üretime devam etmektedir. Marul Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında ilimiz Çarşamba, Terme, Tekkeköy, Kavak, Vezirköprü, İlkadım, 19 Mayıs, Alaçam, Bafra ilçelerimizde 122 üreticiye 11 dekar (örtü altı ve açık alanda olmak üzere) 555 bin adet marul fidesi temini gerçekleştirilmiştir.?

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nce desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, en fazla yüzde 75 hibeli olmak üzere Samsun’da 2022 yılında 9 proje ile toplamda 5 milyon 283 bin 174 TL’lik bütçeden tam 1526 üreticiye 3 milyon 425 bin 907 TL girdi desteği sağlandığını ifade eden Sağlam şöyle devam etti:

?Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenerek İl Müdürlüğümüzce 2022 yılında uygulanan projelerden Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi altında yürütülen 600 bin TL bütçeli Çiçek Soğanı Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Pazarlama Olanaklarının Araştırılması Projesi kapsamında Lâdik’te 150 bin adet soğan, 16 üreticimize teslim edilmiştir. Yine DOKAP kapsamında 88 bin 140 TL bütçeli Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi ile de 32 bin adet nane fidesi ve 10 da damla sulama sistemi de üretime kazandırılmıştır. Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı projelerimizden Fındık Alanları Teknik Uygulamalarla İyileşiyor Projesi kapsamında ilimizin fındık yetişen 13 ilçesindeki 1000 üreticinin 1000 dekar alanda örnek fındık alanları oluşturulması hedeflenerek 24 teknik ekip kurulmuş, eğitim faaliyetleri düzenlenmiş, teknik ekiplerin ihtiyacı olan alet-ekipman proje bütçesinden satın alınarak teknik ekiplerin kullanımına sunulmuş ve çalışma devam etmektedir. Bu kapsamdaki diğer projelerimiz Zeytin Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi, Aronya Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi, Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi ve Patlıcan Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi olup ilgili personelimizce hedeflendiği şekilde sahada yürütülmektedir.?

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından desteklenen Samsun Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi alt başlığındaki Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında Vezirköprü, Havza, Kavak, Asarcık, Lâdik ve Bafra ilçelerinde 397 üreticiye 10 ton dermason ve şeker fasulye tohumu dağıtıldığını, baklagillerde yaklaşık 1000 dekar ilave alanda üretim sağlanan proje bütçesinin 273 bin 400 TL olduğunu açıklayan Sağlam, ?2022 yılı Samsun ili fındık rekolte tahmini çalışmaları çerçevesinde oluşturulan İl/İlçe Rekolte Tahmin Komisyonu’nca 13 fındık ilçesinde önceden belirlenen rekolte bahçelerinde çotanak sayımı esasına göre sayımlar yapılmış ve Samsun ili rekoltesi 112 bin 301 ton olarak tahmin edilmiştir. Yine ilimizde domates, kivi, elma, fındık, lahana, brokoli ve karnabahar ürünlerinde toplam 2 bin 623 da alanda İyi Tarım Uygulamaları (İTU) yapılmakta ve bu kapsamda Yakakent ilçemizde 1 üretici 950 ton levrek üretimi gerçekleştirmektedir. Samsun’da 2022 yılı itibariyle organik tarım kapsamında doğal toplama, meyve, sebze ve tarla bitkileri ürün gruplarında olmak üzere 12 ilçede toplam 2 bin 584 çiftçimiz organik üretim yapmaktadır. İlimizde 2 bin 86 üretici 43 bin 469 dekar alanda 7 milyon 11 bin 998 kg fındık üretimi yapmakta ve ayrıca hayvancılık alanında 967 büyükbaş ve 441 bin 600 kanatlı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yine ilimizde 314 dekar alanda kenevir üretimi gerçekleştirilmekte ve 19 adet süs bitkisi üretici belgesine sahip salep üreticisi mevcut olup bu üründe 73 da alanda üretim gerçekleştirilmektedir? şeklinde konuştu.